台股閃見 40K 寫五紀錄 台積電一度站上2,330天價

台股昨（27）日在權王台積電（2330）領頭，盤中衝上與股號一樣的2,330元天價帶動下，加權指數首見「40K」、一度勁揚1,262點至40,194點，終場漲684點收39,616點，盤中、收盤指數雙創新高，成交值1.24兆元為史上第二高。

展望後市，法人表示，「指數沒有最高、只有更高」，即便過程中出現震盪，拉回都是買點。

台股昨天創高之際，盤面竟出現高達1,346家上市櫃公司下跌的狀況，外資也賣超511.9億元，且期貨淨空單增加3,590口至44,223口；自營商亦賣超105.4億元；但投信買超145億元，三大法人合計賣超472.3億元。

儘管外資、自營商賣超，其他內資持續大舉湧進台股，融資餘額增加111.3億元至4,520.4億元。

統計台股昨天創五大紀錄，包括加權指數盤中40,194點、收盤39,616點；上市市值129.18兆元、上市櫃合計市值139.43兆元；台積電股價盤中2,330元、收2,265元、市值58.73兆元；電子指數盤中2,603.45點、收2,557.69點；以及台指期盤中40,458點、收盤39,888點，都是歷史新高紀錄。

台積電昨日盤中再寫新天價，市值一度突破60兆元，金管會宣布基金、ETF開放投資上限以來，台積電帶領台股多頭持續衝鋒，惟尾盤遭摜壓30元，以2,265元漲80元收市。外資昨天逢高賣超台積電逾1.8萬張，為本月來最大賣超量，主要賣壓來自瑞銀、上海滙豐、美林、花旗環球等。

外資賣超台積電，以散戶為主的零股交易倒是暴增，盤中加盤後零股成交金額擴增至193.7億元，較上周五（24日）97.5億元翻倍，可見散戶對台積電信心十足。

綜合統一投顧董事長黎方國及兆豐投顧董事長李秀利的看法，加權指數「沒有最高、只有更高」，不必預設高點，有機會一路漲到7月。指數一度衝到4萬點，一定會出現籌碼整理，三日內只要沒有封閉跳空缺口38,989點，短線指數仍將持續上攻。而中長線只要守在35,500點之上，多頭格局就不變。

黎方國建議，即便上漲期間出現震盪整理，拉回都是買點。布局仍以AI為主軸，包括半導體、材料、PCB、散熱、CPO、記憶體等。