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漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

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穩懋、信驊爆違約交割1.2億

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股昨（27）日創高之際，傳出重大違約交割案件。據證交所與櫃買中心統計，指標性大廠穩懋（3105）、股王信驊（5274）雙雙上榜，單日合計違約金額高達1.29億元。

其中，穩懋遭新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東及永豐天母等五家券商通報，違約金額達9,669萬餘元；信驊則由玉山景美證券通報違約3,283萬元。這不僅是今年櫃買市場第六起大額違約案，加計集中市場後，更是今年全台股第七起大額違約交割事件。

回顧今年來達到揭露標準的違約名單，最早一筆為1月15日的環宇-KY（4991），金額為1,072萬元；3月5日旺宏（2337）出現5,902萬元違約紀錄。進入4月後頻率顯著增加，包含4月14日聯亞（3081）違約6,889萬元，以及4月21日與22日金居（8358）連續兩天被通報違約，金額分別達1.1億元及2,343萬元，再加上昨日的穩懋與信驊，顯示近期市場波動劇烈，投資人財務壓力倍增。

台股 天母 旺宏

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台股大盤指數昨天創新高，卻傳出重大違約交割案件。證交所與櫃買中心統計，指標性大廠穩懋、股王信驊雙雙上榜，單日合計違約金額高達一點二九億元。

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