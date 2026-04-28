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大盤虛胖…個股跌多於漲
台股續創高檔，昨（27）日盤中衝破4萬點大關，但市場結構明顯失衡，不過個股「跌多於漲」，上市櫃合計僅483家上漲、但有1,353家下跌，呈現典型「漲指數、跌個股」的背離現象。法人表示，當前台股「結構虛胖」的跡象，恐怕讓指數榮景只是短期假象。
台股昨站上4萬點後回檔，最後收在39,616點，上漲684點。但櫃買指數則日K連三黑，中小型股連兩日慘跌。
法人分析，當前台股呈現失衡格局，主要來自兩大因素。首先是產業明顯傾斜，在AI浪潮帶動下，資金高度集中於以台積電（2330）為核心的半導體供應鏈，相關族群股價快速上揚；其次則是政策因素推波助瀾，金管會上周放寬主動式ETF持股限制，提高單一個股配置彈性，使資金更傾向集中於台積電，進一步強化指數表現，但也壓縮其他族群資金動能。
券商主管指出，過去強勢的光通訊族群走弱，包括聯亞（3081）、波若威（3163）等多檔個股同步回檔，顯示資金開始調節，盤面分化更加嚴重。大盤幾乎由台積電一檔撐盤，即使多數個股下跌，指數仍能維持高檔震盪，形成市場俗稱的「拉積盤」格局。
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