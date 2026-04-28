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台積條款 有望吸金2,000億…投信大部隊資金還沒上車

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
金管會23日放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股投資比率限制，台積電成為台股當前唯一受惠者，激勵股價連兩日勁揚。 美聯社
金管會23日放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股投資比率限制，台積電成為台股當前唯一受惠者，激勵股價連兩日勁揚。 美聯社

金管會上周四（23日）放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股投資比率限制，台積電（2330）成為台股當前唯一受惠者，激勵股價連兩日勁揚。法人推估，保守情境下，新制將為台積電帶來1,500億元投信資金，樂觀則可達2,000億元。

台積電昨（27）日盤中閃見2,330元驚喜價，市場高度關注投信資金進場時點與規模。投信業者表示，屆時是否將台積電提高到淨資產25%仍需視盤視狀況及經理人而異，在專業法人資金還沒上車前，台股中長線持續樂觀可期。

金管會放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股的投資比率上限，由10%提高到25%。投信上周五買超台積1,168張後，昨日擴大買超4,992張，為2025年11月26日來單日新高，推升投信持股比率攀升至3.11%，創有統計來最高，引發想像空間。

法人表示，投信目前管理規模中，在台股逾6.5兆元，單是被動式ETF占近乎三分之二，而主動式基金約1.06兆元、主動式ETF約0.4兆元，假設各類別都提高台積電權重10%至15%間，推估流入台積電資金規模將落在1,500億元至2,000億元之間。

不過，以作業流程來看，目前多數業者都仍處在內部作業階段，後續仍需要出具保管行、律師意見書等說明對投資人權益無重大影響，並須將投資審核程序，將風險監控機制與管理流程等納入內部控制制度，並提董事會通過後，再向主管機關提出申請修約。相關作業快則一個月，慢約需二、三個月。

投信業者分析，主動式基金及ETF是否加碼台積電，需視盤面狀況、經理人態度而異，但提高上限，對經理人來說，可增加操作彈性。舉例來說，適用深耕計畫，單一持股上限三成的主動式ETF，其中，主動野村台灣50昨日持有台積電張數維持1,372張，權重連兩日在29%之上；主動復華未來50單日增持台積電1,250張，持股比從14.92%跳升至22.14%；主動第一金台股優昨日增持56張，持股比從14.75%跳升至17.11%，可見各經理人操作策略不一而足。

金管會 台積 台積電

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