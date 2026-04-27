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CPO飆股穩懋、股王信驊分別爆出9,669萬、3,283萬元違約交割

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
27日櫃買中心一口接獲兩起違約交割。 示意圖／ingimage
27日櫃買中心一口接獲兩起違約交割。 示意圖／ingimage

櫃買指數27日下跌1.1%收377.05點。但27日櫃買中心一口接獲兩起違約交割，包括CPO熱門股穩懋（3105）出現9,669.6萬元，以及股王信驊（5274）出現3,283.5萬元違約交割。這是今年來櫃買市場第五、六起違約交割案。

櫃買中心接獲證券商新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東，以及永豐天母通報，CPO熱門股穩懋出現達9,660.6萬元違約交割。證券商玉山景美通報，股王信驊出現3,283.5萬元違約交割。

穩懋股價連續四個交易日下跌，27日更是出現跌停，下跌54.5元收492.5元。盤後傳出鉅額違約交割消息，以23日收盤價560元推算，違約金額9,660.6萬元，約當172.6張。

信驊27日下跌370元收在16,000元，跌幅2.2%。以23日收盤價15,670元推算，違約金額3,283.5萬元，約當2.09張。

依櫃買中心公告，上櫃公司27日違約交割金額買進、賣出合計總金額為3.29億元，買進、賣出相抵後金額則為3,491.1萬元。

羅東 櫃買指數 櫃買中心

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櫃買指數27日下跌1.1%收377.05點。但27日櫃買中心一口接獲兩起違約交割，包括CPO熱門股穩懋（3105）出現9,669.6萬元，以及股王信驊（5274）出現3,283.5萬元違約交割。這是今年來櫃買市場第五、六起違約交割案。

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