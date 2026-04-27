CPO飆股穩懋、股王信驊分別爆出9,669萬、3,283萬元違約交割

市場27日驚傳重大違約交割案件，據證交所與櫃買中心最新統計，指標性大廠穩懋（3105）、股王信驊（5274）雙雙上榜，單日合計違約金額高達1.29億元。其中穩懋遭新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東及永豐天母等5家券商通報，違約金額達9,669萬餘元；信驊則由玉山景美證券通報違約3,283萬元。這不僅是今年上櫃市場第6起大額違約案，加計上市市場後，更是今年全台股第7起大額違約交割事件。

2026-04-27 20:04