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多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

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4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電27日再次展現強勁多頭動能，盤中股價一度飆升至2,330元。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台積電27日再次展現強勁多頭動能，盤中股價一度飆升至2,330元。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台積電（2330）27日再次展現強勁多頭動能，盤中股價一度飆升至2,330元，帶動加權指數盤中寫下歷史性的一頁，首度突破40,000點大關。儘管尾盤略有拉回，收在39,616點，但盤後鉅額交易傳出的「神祕訊號」，讓市場普遍看好，4萬點或許只是起點，而非終點。

據統計，台積電27日盤後出現具指標性的鉅額配對交易，共有18筆鉅額交易，總成交量達2,842張、總金額高達64.62億元。其中，受市場矚目的焦點，在於出現了高達2,317.17元的配對成交價，此價格較27日收盤價2,265元溢價約6％，也是鉅額配對交易的歷史最高天價。

法人分析，這筆以2,317.17元成交的20張成交（金額約4,634萬餘元），顯示特定多頭可能對後市極度樂觀，願意在現貨收盤後以更高昂的代價搶進；若以台積電對指數的權重換算，此溢價點數等同於為台股加權指數預留了約433點的上漲空間，換言之，短線加權指數有望站上40,050點。

27日台積電盤後交易數據呈現出強烈的「底氣」，盤後加權平均價格達2,274.06元，高於27日現貨收盤價2,265元，且2,265元同時也是盤後鉅額交易中成交量最大的價位、共計2,109張，暗示市場大戶公認現價已具備極強的支撐力道，盤後數據顯示資金正加速卡位，「今日的收盤價，極可能成為明日的樓地板」。

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