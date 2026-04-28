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漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

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就市論勢／低基期、權值股 可布局

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

台灣3月出口金額突破800億美元，創下單月歷史新高，源自AI浪潮引領的電子與資通訊產品需求爆發，帶動電子零組件與資通產品出口額占比首度突破八成。此趨勢不僅限於美國市場，對歐洲、東協及中國等地區的出口動能亦顯著轉強，反映AI需求正呈現全球性的擴散。且綜合半導體龍頭法說會釋出的訊息，其對於AI需求持續性的展望仍十分樂觀，且美伊戰爭對其影響可控，為台灣科技業與總體經濟提供堅實的基本面支撐。

展望台股盤勢，在出口數據與龍頭企業財報雙雙報喜的背景下，股市中長期基本面無虞，尤其AI相關的電子權值股族群預期將持續扮演多頭領頭羊。然而，亦須留意短期漲幅已大所積累的技術性修正壓力，盤面過熱族群出現籌碼面修正之險。

投資建議

隨著半導體龍頭法說會、北美技術論壇召開，以及上市櫃公司3月營收破5兆元等利多陸續公布，台股基本面獲得支撐，內資資金湧入台股及主動型台股ETF。

短期內台股漲幅已大，4月累計漲幅近25%，且如矽光子等熱門族群出現高檔修正跡象，若僅依賴半導體獨撐盤勢，可能陷入賺了指數、賠了價差困境，因此建議往低基期或權值股布局。

美伊戰爭 美國 台股

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