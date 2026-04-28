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漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

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六檔目標價上調逾25%

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股近來強勢上漲，連動不少績優指標股表現強勢，外資圈在重新審視相關個股基本面後，包括創意（3443）、欣興、景碩、南電、奇鋐、貿聯-KY等六檔均獲大升目標價逾25%，評等則多給予「優於大盤」或「買進」。

摩根士丹利（大摩）證券大中華區半導體主管詹家鴻指出，看好未來幾年谷歌自研CPU需求以及特斯拉AI5出貨量都還有更大的上行空間，將嘉惠台廠創意營運表現，因此給予「優於大盤」評級，目標價由3,288元大升至4,888元。

滙豐科技產業分析師林修德則看好欣興、景碩、南電，主因AI上行循環才剛開始，在上游材料持續短缺下，ABF、BT載板價格將持續調升，預計2026與2027年的綜合價格漲幅將分別達到31%與28%。

基於產業面正向有利的發展局勢，林修德建議「買進」欣興、景碩、南電，目標價分別由605元大升至1,060元、300元大升至643元、480元大升至1,050元，調幅分別達75.2%、1.14倍、1.18倍。

高盛大中華產業研究部門主管張博凱則看好奇鋐，認為該公司受惠AI伺服器出貨增溫、且液冷滲透率增加，加上於越南與中國大陸擴充產能，因此估計奇鋐的AI伺服器液冷業務在2026~2028年營收年複合成長率（CAGR）可達35%。

基於營運成長動能強勁，張博凱上調奇鋐2026~2028年包括營收、毛利率、營益率、稅後淨利等財務數據，並建議「買進」，目標價則由2,259元大升至3,536元，升幅56.53%。

瑞銀證券台灣策略分析師陳玟瑾則看好貿聯-KY是AI資料中心升級周期的多年受惠者，具有機架電力架構、高速銅纜連接、新興共封裝光學（CPO）生態系三大成長引擎，因此建議「買進」，目標價由1,949元大升至3,430元。

特斯拉 谷歌 南電

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