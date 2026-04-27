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漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

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上市櫃公司永續治理 績優

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

最近一期「TIP台灣永續評鑑」結果顯示，在22項ESG重大議題中，上市上櫃公司於「行為準則與內控」之平均得分率61.2%為整體次高，足見台灣企業在內控機制上具有一定基礎。臺灣指數公司表示，企業可透過內控機制降低營運風險，進而助力長期穩定發展。

臺指指出，關於「行為準則與內控」議題，評鑑項目不僅是設置推動企業誠信經營單位或公司治理主管，更包含反貪腐、反壟斷、吹哨者保護等規章制訂、執行概況揭露，以及治理法規遵循等。進一步分析發現，上市上櫃公司的得分差異主要是，反賄賂等治理相關認證之取得情形、治理政策執行成效之揭露程度、具國際認證之內部稽核人員配置，以及內控、資訊申報等法規遵循項目。

就國際趨勢而言，經濟合作暨發展組織OECD亦以反貪腐政策為例，指出公司在制定章程之外，也應定期評估其治理計畫的有效性。該報告觀察到，部分企業正在從被動避免違規風險，轉為主動積極治理，以增進誠信文化；企業宜為自身的治理計畫擬定檢核指標，確實執行檢核並持續進行揭露。

隨著各界對於公司治理的標準日益提升，並為降低投資標的之治理面風險，建議可適時納入「行為準則與內控」作為投資、選股之參考，以及機構投資人與被投資公司議合的重要參考項目。

「TIP台灣永續評鑑」是國內重要的永續評鑑系統，完整評鑑所有上市上櫃公司的永續績效表現。

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