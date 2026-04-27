11家企業法說 5月登場

臺灣證券交易所表示，東元（1504）、迎廣、敬鵬等11家公司預計5月借證交所場地自行舉辦法人說明會，由茂林-KY於11日率先登場，百容、關貿等接續登場。

證交所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

根據證交所資料5月法說會召開日期依序為11日茂林-KY，12日百容、關貿，14日東元、輝創，19日華夏，25日春源，26日迎廣，28日台榮，29日則是敬鵬、中再保，各公司將輪番舉辦法說會，地點位於證券交易所資訊展示中心。

證交所指出，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計2026年至4月23日為止，全體上市公司總計已辦理809場法人說明會。

5月計共11家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，上市公司基本資料可請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看。證交所表示，參與法人說明會前，投資人可至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息，另凡持有該上市公司股票之投資人可利用集保e手掌握app，於app點選同意接受WebPro訊息後，於法人說明會前即可接收到通知。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。