多頭市場震撼彈！穩懋、信驊爆近1.3億元大額違約交割

市場27日驚傳重大違約交割案件，據證交所與櫃買中心最新統計，指標性大廠穩懋（3105）、股王信驊（5274）雙雙上榜，單日合計違約金額高達1.29億元。其中穩懋遭新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東及永豐天母等5家券商通報，違約金額達9,669萬餘元；信驊則由玉山景美證券通報違約3,283萬元。這不僅是今年上櫃市場第6起大額違約案，加計上市市場後，更是今年全台股第7起大額違約交割事件。

回顧今年以來達到揭露標準的違約名單，最早發生於1月15日的環宇-KY（4991），金額為1,072萬餘元；隨後3月5日旺宏（2337）出現5,902萬餘元的違約紀錄。進入4月後頻率顯著增加，包含4月14日聯亞（3081）違約6,889萬餘元，以及4月21日與22日金居（8358）連續兩天被通報違約，金額分別高達1.1億元及2,343萬餘元，再加上27日的穩懋與信驊，顯示近期市場波動劇烈，投資人財務壓力倍增。

法人指出，違約交割最常見的原因在於帳戶餘額不足，投資人必須在成交日後的第二個營業日上午10點前確保帳戶資金充裕。一旦扣款失敗引發違約，除了須負擔法律責任與最高成交金額7％的違約金，更會造成個人信用問題，未來房貸、信貸或申辦信用卡都將有困難，投資人應隨時監控交割帳戶動向，以免因一時疏忽影響金融信用。