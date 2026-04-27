快訊

比8點檔精彩！楊千霈親揭「現場抓姦」黑歷史 空姐小三下場超慘：報應來了

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超511億元、前三名都是ETF 台積電竟也遭大賣1.8萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股27日一度衝達40,194.92點，大漲1,262.52點，寫歷史新高，終場收39,616.63點，上漲684.23點，創收盤新高，但三大法人卻是賣超482.2億元，外資更是賣超511.96億元，統計外資賣超前三名都是ETF，賣超主動統一台灣增長87,832張最多，台積電（2330）也遭外資賣超18,940張。

台股早盤以39,858.19點開出，一度衝達40,194.92點，上漲1,262.52點，寫歷史新高，權王台積電以2,280元開出，一度衝達2,330元，創歷史新高，但最後一盤爆出8,512張賣單，一口氣拉低30元股價，終場收在2,265元，上漲80元，漲幅3.66%，影響大盤指數約665點。

台光電（2383）、鴻海（2317）、欣興（3037）、南亞科（2408）也是貢獻大盤漲點的要角，台股盤中首度突破4萬點，但終場則是收在39,616.63點，上漲684.23點，三大法人合計賣超482.2億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超511.96億元，投信買超135.18億元；自營商賣超（合計）105.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.48億元、自營商（避險）賣超99.94億元。

統計外資賣超前三名都是ETF，賣超主動統一台股增長（00981A）87,832張最多，其次是賣超主動復華未來50（00991A），單日賣超46,446張，另外，中鋼（2002）、友達（2409）、聯電（2303）也遭外資賣超，台積電盤中衝達2,330元，以2,265元創收盤新高，外資則是賣超18,940張。

統計外資買超前十名個股中，買超南亞科36,559張最多，其次是買超旺宏（2337）29,694張，兩檔個股都以漲停板收盤，鴻海也獲外資買超19,579張，記憶體獲外資大買的還有華邦電（2344），外資單日買超11,770張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

自營商 台股 三大法人

延伸閱讀

台股衝4萬點要居高思危？ 法人曝最大利空

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

美股寫新猷台積電ADR創新高 法人：台股挑戰4萬點大關

台積電吸金大黑洞 股王、股后也撐不住 還有這幾檔重挫跌停

相關新聞

外資賣超511億元、前三名都是ETF 台積電竟也遭大賣1.8萬張

台股27日一度衝達40,194.92點，大漲1,262.52點，寫歷史新高，終場收39,616.63點，上漲684.23點，創收盤新高，但三大法人卻是賣超482.2億元，外資更是賣超511.96億元，統計外資賣超前三名都是ETF，賣超主動統一台灣增長87,832張最多，台積電（2330）也遭外資賣超18,940張。

外資賣台積電卻大買記憶體！台股1.18兆元巨量 資金分三路

台股27日爆出1.18兆元天量，集中市場盤中一度突破4萬點大關，終場上漲684.23點、收39,616.63點，再度改寫盤中與收盤歷史新高。不過，盤勢雖強，資金結構卻明顯分化，呈現「ETF調節、權值股撐盤、記憶體吸金」三大戰場並行的態勢。

這二檔利基電子股股價逆勢強 竟然有這些利多

台股27日再現一個人的武林！雖然指數續寫歷史新猷，不過上市櫃漲跌家數比僅33%。買盤除追捧大型電子權值股外，也積極挺進利基電子股族群，如盟立（2464）、至上（8112）均大漲超過半根停板，表現相當強勢。

外資大升這六檔指標股目標價 尤其這兩檔升超過一倍

台股近來強勢上漲，連動不少績優指標股表現強勢，外資圈在重新審視相關個股基本面後，包括創意（3443）、欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）等六檔均獲大升目標價逾25%，評等則多給予「優於大盤」或「買進」。

頌勝科技轉上市 申購現賺近17萬元、報酬率達65%

臺灣證券交易所公告，頌勝科技（7768）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月27日順利完成，得標加權平均價格375.74元。

牛市奔騰、投資人青睞 統一投信晉級兆元投信

投信投顧公會統計至3月底，全體投信總資產管理規模（含公募基金、ETF、全委及類全委）近三年增加113%至16.97兆元。前十大規模投信中，以統一投信成長幅度居冠，總資產管理規模從三年前不到2,000億元，高速成長至7,730億元，增幅約300％。由於基金、ETF淨值快速成長，截至4月23日，統一投信總資產管理規模進一步成長至1.01兆元，躍升為兆元規模的投信業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。