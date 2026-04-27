外資賣超511億元、前三名都是ETF 台積電竟也遭大賣1.8萬張

台股27日一度衝達40,194.92點，大漲1,262.52點，寫歷史新高，終場收39,616.63點，上漲684.23點，創收盤新高，但三大法人卻是賣超482.2億元，外資更是賣超511.96億元，統計外資賣超前三名都是ETF，賣超主動統一台灣增長87,832張最多，台積電（2330）也遭外資賣超18,940張。

台股早盤以39,858.19點開出，一度衝達40,194.92點，上漲1,262.52點，寫歷史新高，權王台積電以2,280元開出，一度衝達2,330元，創歷史新高，但最後一盤爆出8,512張賣單，一口氣拉低30元股價，終場收在2,265元，上漲80元，漲幅3.66%，影響大盤指數約665點。

台光電（2383）、鴻海（2317）、欣興（3037）、南亞科（2408）也是貢獻大盤漲點的要角，台股盤中首度突破4萬點，但終場則是收在39,616.63點，上漲684.23點，三大法人合計賣超482.2億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超511.96億元，投信買超135.18億元；自營商賣超（合計）105.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.48億元、自營商（避險）賣超99.94億元。

統計外資賣超前三名都是ETF，賣超主動統一台股增長（00981A）87,832張最多，其次是賣超主動復華未來50（00991A），單日賣超46,446張，另外，中鋼（2002）、友達（2409）、聯電（2303）也遭外資賣超，台積電盤中衝達2,330元，以2,265元創收盤新高，外資則是賣超18,940張。

統計外資買超前十名個股中，買超南亞科36,559張最多，其次是買超旺宏（2337）29,694張，兩檔個股都以漲停板收盤，鴻海也獲外資買超19,579張，記憶體獲外資大買的還有華邦電（2344），外資單日買超11,770張。