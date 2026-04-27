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外資賣台積電卻大買記憶體！台股1.18兆元巨量 資金分三路

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股27日爆出1.18兆元天量，集中市場盤中一度突破4萬點大關，終場上漲684.23點、收39,616.63點，再度改寫盤中與收盤歷史新高。不過，盤勢雖強，資金結構卻明顯分化，呈現「ETF調節、權值股撐盤、記憶體吸金」三大戰場並行的態勢。

從成交量與成交值前十名觀察，市場主軸並非全面普漲，而是明顯集中在「ETF主導量能、權值股主導成交值」的結構行情，顯示資金正從廣度擴散轉向核心聚焦。

成交量排行榜幾乎由ETF全面包辦，主動統一台股增長（00981A）以逾111萬張奪冠，元大台灣50正2（00631L）、凱基台灣TOP50（009816）、主動群益科技創新（00992A）等同步擠進前段班。就外資籌碼觀察，ETF族群則呈現明顯調節，其中主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、凱基台灣TOP50（009816）皆遭外資賣超逾4～8萬張不等。

相較之下，成交值榜則由權值股全面主導。台積電（2330）以1,574億元穩居第一，單一個股即占大盤成交值逾1成，但外資卻反手賣超近1.9萬張、本土法人擴大買超合計5,241張，卻未改變其撐盤核心地位；聯發科（2454）以587億元居次，股價創2,575元盤中新高，但收平在2,435元。反觀鴻海（2317）則獲外資大舉回補19,578張，資金態度相對正向，終場帶量收高2.9%、報228元。

電子次族群中，緯穎（6669）、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、景碩（3189）等AI與載板概念股成交值名列前茅，股價雖僅景碩收低2.09%，但外資卻全面賣超。

值得留意的是，記憶體族群同步在量價榜中嶄露頭角。南亞科（2408）成交值達290億元並獲外資大舉買超逾3.6萬張，成為買超榜首，華邦電（2344）成交值249.29億元、也獲買超1.1萬餘張，旺宏（2337）亦同步吸引近3萬張買超，資金明顯回流。

整體來看，成交量與成交值前十大個股中，外資操作呈現「ETF調節、AI與記憶體選擇性回補、權值股高檔換手」的結構特徵，使資金輪動加快，也凸顯高檔盤勢下籌碼更趨精細化操作。

台積電 聯發科 台股

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