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這二檔利基電子股股價逆勢強 竟然有這些利多

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股27日再現一個人的武林！雖然指數續寫歷史新猷，不過上市櫃漲跌家數比僅33%。買盤除追捧大型電子權值股外，也積極挺進利基電子股族群，如盟立（2464）、至上（8112）均大漲超過半根停板，表現相當強勢。

台股今年以來表現強勢，行情相當「瘋牛」。不過，觀察盤勢結構變化的騰落指標，今年來卻一直不斷走跌；而指數雖屢創新高，但27日股價仍在年線之下的個股，仍高達1,021檔，顯見能跟隨指數上漲的，僅有少數個股。

台灣第三大半導體零組件通路商至上，近日股價經過二日來的換手整理後，27日股價開高收高，終場大漲8.1%、收89.1元，再現長紅K，量能也擴增至32,077張，較24日激增1.6倍，頗有再啟一波多頭攻勢的跡象。

隨27日記憶體族群群起狂揚，記憶體占比超過六成的至上，也受到買盤追捧，推升股價勢盛。隨記憶體受惠AI需求爆發，長線趨勢看好，與韓廠三星（Samsung）合作緊密的至上，也因帳上的高庫存，讓外界期待今年的獲利表現。

盟立為國內智能自動化設備大廠，是台積電（2330）自動化設備與系統整合的關鍵供應商，專注於半導體前段晶圓廠與後段封測的「空中走行式無人搬運車」（OHT）及物流系統。受惠於台積電擴產，市場相當看好後市營運表現。

盟立4月以來股價強勢表態，除了受惠「台積電概念」、特別是相關CoPoS相關產線自動化的利多外，還因盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，在相關題材的發酵下，吸引買盤追捧，推升27日股價創下歷史新高紀錄。

台積電 半導體 盟立

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