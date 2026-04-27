頌勝科技轉上市 申購現賺近17萬元、報酬率達65%

臺灣證券交易所公告，頌勝科技（7768）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月27日順利完成，得標加權平均價格375.74元。

頌勝科技初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，頌勝科技辦理競價拍賣股數5,616仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月27日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格356.40元、最高得標價格520.00元。

另外，頌勝科技公開申購將於4月28日截止，承銷價258元，一人可申購1張，以頌勝科技27日興櫃均價426.12元換算，抽中現賺16.8萬元，申購中籤報酬率65.1％。

頌勝科技上市日期5月7日，上市前承銷股數1,754張，證交所公布截至27日開盤前有128,096筆申購單，換算當前中籤率0.13％，預計最終中籤率將更低。

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