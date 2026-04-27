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牛市奔騰、投資人青睞 統一投信晉級兆元投信

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
金管會宣布鬆綁投資限制，估計近2千億投信活水將加碼台積電。股市示意圖。圖／ingimage
金管會宣布鬆綁投資限制，估計近2千億投信活水將加碼台積電。股市示意圖。圖／ingimage

投信投顧公會統計至3月底，全體投信總資產管理規模（含公募基金、ETF、全委及類全委）近三年增加113%至16.97兆元。前十大規模投信中，以統一投信成長幅度居冠，總資產管理規模從三年前不到2,000億元，高速成長至7,730億元，增幅約300％。由於基金、ETF淨值快速成長，截至4月23日，統一投信總資產管理規模進一步成長至1.01兆元，躍升為兆元規模的投信業者。

以資產類型區分，統一投信主動式投資規模達9,106億元，占其總資產管理規模逾九成。其中主動式ETF規模成長最快。主動式ETF的持股透明化機制，可以提升投資人對主動投資的信任。金管會去年開放主動式ETF後，統一投信緊跟著發行主動統一台股增長ETF（00981A）、主動統一全球創新ETF（00988A），這兩檔主動式ETF掛牌後淨值持續成長，獲得投資人青睞。

統一投信表示，主動式ETF浪潮的影響力進一步擴散至主動基金領域，更帶動台灣資本市場出現重大變革。由於AI熱潮推動台股結構升級，千金股增加至45檔，並誕生兩檔萬元股。產業複雜度及高價股占比提升，投資人選股難度高且資金有限，轉而投入優質主動式ETF的懷抱，用小額資金就能享有專業團隊的投研能量，參與台股價值的升級。

千金股 金管會 台股

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