快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

外資上周回補逾千億元…聯電、鴻海成首選 這檔面板股遭狂倒貨

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,172.62億元，買超聯電（2303）9.12萬張最多，另賣超友達（2409）10.91萬張最多。

上周（4/20~4/24）外資在集中市場總買超金額為1,172.62億元，另統計自今年初至4月24日止，外資累計賣超金額為3,931.75億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為63兆2,903.09億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.85%，較4月17日的58兆7,471.90億元新臺幣，增加4兆5,431.19億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名聯電買超9.12萬張、第二名鴻海（2317）買超8.88萬張、第三名台新新光金（2887）買超8.18萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名面板股的友達賣超10.91萬張、第二名中鋼（2002）賣超7.33萬張、第三名台玻（1802）賣超6.91萬張。

面板 友達 外資

延伸閱讀

台積電飆2,310元天價！台股漲逾千點、期現貨雙雙突破4萬點大關

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

保守與積極型投資人怎麼存？不敗教主推「00878+00922」黃金組合…用股息養市值股

股價＝代號！ 台積電攻上2,330元 市值衝上60.42兆元

相關新聞

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台股27日收盤上漲684.23點，終場以39,616.63點作收，成交量1兆1,844.5億元；台積電（2330）收盤價2,265元，上漲80元，漲幅3.66%；台積電最後一盤出現8,512張賣單摜低股價30元。

這二檔利基電子股股價逆勢強 竟然有這些利多

台股27日再現一個人的武林！雖然指數續寫歷史新猷，不過上市櫃漲跌家數比僅33%。買盤除追捧大型電子權值股外，也積極挺進利基電子股族群，如盟立（2464）、至上（8112）均大漲超過半根停板，表現相當強勢。

頌勝科技轉上市 申購現賺近17萬元、報酬率達65%

臺灣證券交易所公告，頌勝科技（7768）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月27日順利完成，得標加權平均價格375.74元。

牛市奔騰、投資人青睞 統一投信晉級兆元投信

投信投顧公會統計至3月底，全體投信總資產管理規模（含公募基金、ETF、全委及類全委）近三年增加113%至16.97兆元。前十大規模投信中，以統一投信成長幅度居冠，總資產管理規模從三年前不到2,000億元，高速成長至7,730億元，增幅約300％。由於基金、ETF淨值快速成長，截至4月23日，統一投信總資產管理規模進一步成長至1.01兆元，躍升為兆元規模的投信業者。

外資上周回補逾千億元…聯電、鴻海成首選 這檔面板股遭狂倒貨

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,172.62億元，買超聯電（2303）9.12萬張最多，另賣超友達（2409）10.91萬張最多。

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

台股27日在台積電（2330）領軍下強勢衝高，盤中一度突破4萬點、攀上40,194.92點，但三大法人合計賣超482億元，其中外資大舉調節逾500億元，形成「指數大漲、資金撤出」的背離格局，盤勢結構轉趨分歧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。