外資上周回補逾千億元…聯電、鴻海成首選 這檔面板股遭狂倒貨

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,172.62億元，買超聯電（2303）9.12萬張最多，另賣超友達（2409）10.91萬張最多。

上周（4/20~4/24）外資在集中市場總買超金額為1,172.62億元，另統計自今年初至4月24日止，外資累計賣超金額為3,931.75億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為63兆2,903.09億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.85%，較4月17日的58兆7,471.90億元新臺幣，增加4兆5,431.19億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名聯電買超9.12萬張、第二名鴻海（2317）買超8.88萬張、第三名台新新光金（2887）買超8.18萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名面板股的友達賣超10.91萬張、第二名中鋼（2002）賣超7.33萬張、第三名台玻（1802）賣超6.91萬張。