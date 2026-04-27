外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

台股27日在台積電（2330）領軍下強勢衝高，盤中一度突破4萬點、攀上40,194.92點，但三大法人合計賣超482億元，其中外資大舉調節逾500億元，形成「指數大漲、資金撤出」的背離格局，盤勢結構轉趨分歧。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超511.96億元，投信買超135.18億元；自營商賣超（合計）105.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.48億元、自營商（避險）賣超99.94億元。法人動向顯示，短線資金仍偏保守，但內資持續承接，維持市場多頭動能。

從盤面來看，27日漲點高度集中於權值股。權王台積電27日成為穩定軍心的定海神針，盤中最高觸及2,330元，實現市場「股代即股價」的期待，引發市場熱議。然而，臨收盤前遭遇空頭突襲，股價從高點急掉30元，終場上漲80元、收在2,265元，單檔仍強勢貢獻大盤近665點漲點。

此外，PCB族群的台光電（2383）與欣興（3037）表現極其亮眼，雙雙改寫歷史新高價，合計為大盤挹注55點漲點。鴻海（2317）盤初雖一度回測5日線，但隨後承接買盤噴發，終場放量收在228元。

另，記憶體族群也成為盤面焦點，南亞科（2408）受惠打入AI供應鏈題材，爆量攻上漲停，帶動威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等全面亮燈；同樣受市場關注的旺宏（2337）也在法說前鎖上漲停，吸引資金集中。

不過，盤面結構顯示強弱分歧明顯。上市櫃上漲家數僅531家，遠低於下跌家數1,385家，呈現「指數漲、個股跌」的失衡格局，顯示資金集中於少數權值與題材股，多數中小型股承壓。

整體而言，在外資大幅調節之際，台股仍能維持高檔震盪，反映內資與投信承接力道不弱。然而，指數創高同時伴隨籌碼鬆動與結構分歧，短線盤勢恐轉向震盪加劇，後續仍須觀察外資動向與權值股續航力。