快訊

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

聽新聞
0:00 / 0:00

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

台股27日在台積電（2330）領軍下強勢衝高，盤中一度突破4萬點、攀上40,194.92點，但三大法人合計賣超482億元，其中外資大舉調節逾500億元，形成「指數大漲、資金撤出」的背離格局，盤勢結構轉趨分歧。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超511.96億元，投信買超135.18億元；自營商賣超（合計）105.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.48億元、自營商（避險）賣超99.94億元。法人動向顯示，短線資金仍偏保守，但內資持續承接，維持市場多頭動能。

從盤面來看，27日漲點高度集中於權值股。權王台積電27日成為穩定軍心的定海神針，盤中最高觸及2,330元，實現市場「股代即股價」的期待，引發市場熱議。然而，臨收盤前遭遇空頭突襲，股價從高點急掉30元，終場上漲80元、收在2,265元，單檔仍強勢貢獻大盤近665點漲點。

此外，PCB族群的台光電（2383）與欣興（3037）表現極其亮眼，雙雙改寫歷史新高價，合計為大盤挹注55點漲點。鴻海（2317）盤初雖一度回測5日線，但隨後承接買盤噴發，終場放量收在228元。

另，記憶體族群也成為盤面焦點，南亞科（2408）受惠打入AI供應鏈題材，爆量攻上漲停，帶動威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等全面亮燈；同樣受市場關注的旺宏（2337）也在法說前鎖上漲停，吸引資金集中。

不過，盤面結構顯示強弱分歧明顯。上市櫃上漲家數僅531家，遠低於下跌家數1,385家，呈現「指數漲、個股跌」的失衡格局，顯示資金集中於少數權值與題材股，多數中小型股承壓。

整體而言，在外資大幅調節之際，台股仍能維持高檔震盪，反映內資與投信承接力道不弱。然而，指數創高同時伴隨籌碼鬆動與結構分歧，短線盤勢恐轉向震盪加劇，後續仍須觀察外資動向與權值股續航力。

鴻海 台光電 台積電

延伸閱讀

見證歷史！台積電盤中觸及2330元夢幻連動股號…領軍台股狂飆逾千點破4萬大關

歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

美股寫新猷台積電ADR創新高 法人：台股挑戰4萬點大關

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

相關新聞

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台股27日收盤上漲684.23點，終場以39,616.63點作收，成交量1兆1,844.5億元；台積電（2330）收盤價2,265元，上漲80元，漲幅3.66%；台積電最後一盤出現8,512張賣單摜低股價30元。

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

台股27日在台積電（2330）領軍下強勢衝高，盤中一度突破4萬點、攀上40,194.92點，但三大法人合計賣超482億元，其中外資大舉調節逾500億元，形成「指數大漲、資金撤出」的背離格局，盤勢結構轉趨分歧。

ETF單一個股限制放寬、資金流向大型權值股 光通訊族群淪提款對象

上周金管會宣布放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制至25%，引發市場資金流向權值龍頭台積電（2330），中小型個股則成為提款對象，光通訊族群尤為明顯，聯亞（3081）、上詮（3363）、波若威（3163）皆跌停鎖死，華星光（4979）也一度跌停，直至收盤才打開，光聖（6442）則同樣跌逾半根跌停板。

台積電2奈米良率佳 法人看好三檔供應鏈可望受惠

台積電（2330）2奈米製程於2025年第4季進入量產，採用成熟製造整合能力及分階段導入策略，實現穩定量產並維持技術領先，法人看好，中砂（1560）、昇陽半導體（8028）、新應材（4749）等三檔供應鏈可望受惠。

台股未站上四萬點、尾盤漲幅減半 上漲684.23點作收7成上市櫃收黑

「拉積盤」效應帶動，台股今日雖然未守住盤中一度觸及的4萬點大關和40194.92點史上新高紀錄，但仍漲684.23點、39616.63點作收，光是集中市場成交量就破兆為11244.58億，而台積電盤中一度創2330元新天價，尾盤拉回以每股2265元，漲80元作收。

台積電衝上股號價位2,330元 台股最高上漲1,262點至40,194點歷史新高

上周五美股四大指數漲多跌少，以費半指數上漲4.3%最高，加上金管會鬆綁台股基金與主動式ETF單一個股投資上限至25%，帶動加權指數27日開高走高，在台積電（2330）盤中最高衝到股號價位的2,330元領軍之下，台股盤中一度衝上4萬點大關，最高上漲1,262點至40,194點，再刷新盤中歷史新高。盤面其他族群以PCB、記憶體、被動元件、低軌衛星概念股等表現較佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。