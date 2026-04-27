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ETF單一個股限制放寬、資金流向大型權值股 光通訊族群淪提款對象

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

上周金管會宣布放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制至25%，引發市場資金流向權值龍頭台積電（2330），中小型個股則成為提款對象，光通訊族群尤為明顯，聯亞（3081）、上詮（3363）、波若威（3163）皆跌停鎖死，華星光（4979）也一度跌停，直至收盤才打開，光聖（6442）則同樣跌逾半根跌停板。

放寬政策宣布後，加權指數持續創高，櫃買卻是連連下跌，顯示資金正從中小型個股流向大型權值股票，許多強勢族群成為了重點提款對象，光通訊族群更是成為重災區，不過若是觀察上周五美股光通訊族群表現，可以發現AAOI大漲17%，Lumentum也有4%的漲幅。法人分析，光通訊族群27日跌停主要是受資金流動影響，而非基本面改變，仍是看好今、明兩年產業將正向發展，隨著規格持續提升以及CPO逐漸導入，相關零組件需求仍會維持強勁。

台股光通訊廠商作為供應鏈中重要的一環，勢必仍會從這波產業大爆發中大幅受惠，法人表示此次回檔可能正式開始布局的好時機。

台積電 金管會 波若威

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