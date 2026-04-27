台股未站上四萬點、尾盤漲幅減半 上漲684.23點作收7成上市櫃收黑

「拉積盤」效應帶動，台股今日雖然未守住盤中一度觸及的4萬點大關和40194.92點史上新高紀錄，但仍漲684.23點、39616.63點作收，光是集中市場成交量就破兆為11244.58億，而台積電盤中一度創2330元新天價，尾盤拉回以每股2265元，漲80元作收。

隨著台積電與台股大盤指數雙雙創歷史新高，大盤震盪幅度也放大，今日盤中的高低點落差高達近600點。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，今日台積電獨強，主要仍延續上周四金管會開放台股基金和主動式ETF（指數型股票基金）投資單一個股不得超過10%的限制，台積電是目前唯一受惠的個股，同時引發法人的「提前卡位潮」；黃詣庭進一步指出，由於投信業者要變更投資上限，這些都必須要再以契約書向投資人說明條件變更，因此上限開放而能新增的投資，目前尚未進場，但提前卡位的效應已出來，影響所及，也使投信資金部位已開始調整，例如，今日的OTC表現明顯轉弱，資金從高價股轉朝向大型權值股布局，尤其低軌衛星、光通訊這些個股衝擊不小，此外，台積電的設備廠概念股也表現趨弱勢，都與資金移轉效應有關。

此外，今日盤中的上市櫃公司股價下跌的遠多於上漲的，其中，上市公司上漲大約395家、下跌大約852家；而上櫃公司上漲約280家、下跌約847家，合計上市櫃公司上漲家數675家、下跌家數1699家，台積電的吸金衝擊由此可見。

黃詣庭指出，今日台股大盤除了電子、金融、塑膠股之外，其他大部分翻黑，至於短線還會否看到4萬點？他認為，現在的線型已來到史上最大乖離程度，例如已偏離年線42%，因此，儘管在資金面及基本面仍對台股有利，短期會否再看到4萬點，就要看能否先守住5日線，若可守住5日線，則台股大盤短線仍會守在38000至4萬點的區間。