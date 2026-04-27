4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台股27日收盤上漲684.23點，終場以39,616.63點作收，成交量1兆1,844.5億元；台積電（2330）收盤價2,265元，上漲80元，漲幅3.66%；台積電最後一盤出現8,512張賣單摜低股價30元。

法人買盤持續買進台積電，但漲多的高股價基期股票紛遭調節，造成台積電拉動大盤指數勁揚，早盤指數衝過4萬點，盤中曾出現50檔千金股。不過，出現獲利了結或轉移台積電之後，聯電（2303）、台達電（2308）、京元電子（2449）、奇鋐（3017）、健策（3653）及康霈*（6919）等台灣50成分股下跌較多。千金股的信驊（5274）、穎崴（6515）、創意（3443）、印能科技（7734）、弘塑（3131）、貿聯-KY（3665）、聯亞（3081）、光聖（6442）、雍智科技（6683）、均華（6640）、倍利科（7822）、創新服務（7828）、雙鴻（3324）、勤誠（8210）、萬潤（6187）、高力（8996）、波若威（3163）、台燿（6274）、漢唐（2404）、兆聯實業（6944）及聖暉*（5536）跌勢較大。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、緯穎（6669）、華通（2313）、威剛（3260）、群聯（8299）、鴻海（2317）及十銓（4967）；成交金額大且疲軟者則為：穩懋（3105）、聯亞（3081）、全新（2455）、采鈺（6789）、聯電（2303）、昇陽半導體（8028）、萬潤（6187）、創意（3443）及波若威（3163）。

第一金投顧表示，短期市場情緒極度樂觀，惟指數與均線乖離擴大後，後續仍需留意技術性修正壓力。雖市場暫時淡化荷莫茲海峽的地緣政治風險，但仍需提防油價突發性上漲對通膨及美國聯準會利率決策的潛在干擾；同時，美伊與巴基斯坦相關會談進展亦為潛在變數。操作面以順勢偏多為主，但避免追高，優先關注第1季財報表現優異、4月營收有望創高，且法人籌碼集中的「ASIC、ABF 載板、液冷散熱」族群，可等股價回測5日再行進場。在指數創高之際，應嚴格執行停利機制，並隨時留意成交量是否出現高檔背離，落實風險控管。