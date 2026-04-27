快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版漲3千元以上

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

聽新聞
0:00 / 0:00

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤上漲684.23點，終場以39,616.63點作收，成交量1兆1,844.5億元。記者余承翰／攝影
台股收盤上漲684.23點，終場以39,616.63點作收，成交量1兆1,844.5億元。記者余承翰／攝影

台股27日收盤上漲684.23點，終場以39,616.63點作收，成交量1兆1,844.5億元；台積電（2330）收盤價2,265元，上漲80元，漲幅3.66%；台積電最後一盤出現8,512張賣單摜低股價30元。

法人買盤持續買進台積電，但漲多的高股價基期股票紛遭調節，造成台積電拉動大盤指數勁揚，早盤指數衝過4萬點，盤中曾出現50檔千金股。不過，出現獲利了結或轉移台積電之後，聯電（2303）、台達電（2308）、京元電子（2449）、奇鋐（3017）、健策（3653）及康霈*（6919）等台灣50成分股下跌較多。千金股的信驊（5274）、穎崴（6515）、創意（3443）、印能科技（7734）、弘塑（3131）、貿聯-KY（3665）、聯亞（3081）、光聖（6442）、雍智科技（6683）、均華（6640）、倍利科（7822）、創新服務（7828）、雙鴻（3324）、勤誠（8210）、萬潤（6187）、高力（8996）、波若威（3163）、台燿（6274）、漢唐（2404）、兆聯實業（6944）及聖暉*（5536）跌勢較大。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、緯穎（6669）、華通（2313）、威剛（3260）、群聯（8299）、鴻海（2317）及十銓（4967）；成交金額大且疲軟者則為：穩懋（3105）、聯亞（3081）、全新（2455）、采鈺（6789）、聯電（2303）、昇陽半導體（8028）、萬潤（6187）、創意（3443）及波若威（3163）。

第一金投顧表示，短期市場情緒極度樂觀，惟指數與均線乖離擴大後，後續仍需留意技術性修正壓力。雖市場暫時淡化荷莫茲海峽的地緣政治風險，但仍需提防油價突發性上漲對通膨及美國聯準會利率決策的潛在干擾；同時，美伊與巴基斯坦相關會談進展亦為潛在變數。操作面以順勢偏多為主，但避免追高，優先關注第1季財報表現優異、4月營收有望創高，且法人籌碼集中的「ASIC、ABF 載板、液冷散熱」族群，可等股價回測5日再行進場。在指數創高之際，應嚴格執行停利機制，並隨時留意成交量是否出現高檔背離，落實風險控管。

台股 台積電

延伸閱讀

主動ETF換股潮？台股衝破4萬點卻跌多漲少

一周盤前股市解析／載板、PCB、重電 可留意

台股衝4萬點要居高思危？ 法人曝最大利空

台股叩3萬8大關！聯發科領軍狂飆 00891、009802、00927「高發量」卡位IC設計大吃補

相關新聞

台股站上4萬點！0050、009803...高含積ETF噴發 詹璇依：別看大象跳舞就FOMO

隨著利空出盡，政策利多加持！上週五台積電ADR又漲5%，今早台股開盤即站上四萬點！ 我相信持有神山的投資人，無論是透過零股或是高含積量ETF，甚或是經理人卯足勁幫你買的主動式ETF，都會笑的跟照片裡的小姐姐一樣。 溫馨提醒，不要預測高低點、也不要FOMO，大象不適合做短線當沖，買的是台灣的未來，很害怕就是透過基金跟ETF，來參與這次的拉積盤。 不過隨著本週進入科技股超級財報周，任何一家只要透露出不如預期的訊號，就可能導致高度震盪。 另外聯準會30號預期利率按兵不動，但更重要的是看點陣圖，如果降息預期更延後、甚至出現升息可能，也會引發市場殺估值。 所有風險都還在 獲利前務必考量風險喔！

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台股27日收盤上漲684.23點，終場以39,616.63點作收，成交量1兆1,844.5億元；台積電（2330）收盤價2,265元，上漲80元，漲幅3.66%；台積電最後一盤出現8,512張賣單摜低股價30元。

台積電2奈米良率佳 法人看好三檔供應鏈可望受惠

台積電（2330）2奈米製程於2025年第4季進入量產，採用成熟製造整合能力及分階段導入策略，實現穩定量產並維持技術領先，法人看好，中砂（1560）、昇陽半導體（8028）、新應材（4749）等三檔供應鏈可望受惠。

台股未站上四萬點、尾盤漲幅減半 上漲684.23點作收7成上市櫃收黑

「拉積盤」效應帶動，台股今日雖然未守住盤中一度觸及的4萬點大關和40194.92點史上新高紀錄，但仍漲684.23點、39616.63點作收，光是集中市場成交量就破兆為11244.58億，而台積電盤中一度創2330元新天價，尾盤拉回以每股2265元，漲80元作收。

台積電衝上股號價位2,330元 台股最高上漲1,262點至40,194點歷史新高

上周五美股四大指數漲多跌少，以費半指數上漲4.3%最高，加上金管會鬆綁台股基金與主動式ETF單一個股投資上限至25%，帶動加權指數27日開高走高，在台積電（2330）盤中最高衝到股號價位的2,330元領軍之下，台股盤中一度衝上4萬點大關，最高上漲1,262點至40,194點，再刷新盤中歷史新高。盤面其他族群以PCB、記憶體、被動元件、低軌衛星概念股等表現較佳。

台股衝4萬點要居高思危？ 法人曝最大利空

台股27日衝上4萬點，權王台積電（2330）領軍下，盤中大漲逾千點， 再創歷史新高，不過，櫃買市場卻是紅翻黑， 這時候該不該居高思危？要先獲利了結還是可以再搶進？法人坦言，目前最大的利空是「漲多」之下乖離過大，不過，即使短線震盪也不至於翻空，可尋找具有基本面及題材的個股布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。