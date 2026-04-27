台積電衝上股號價位2,330元 台股最高上漲1,262點至40,194點歷史新高

上周五美股四大指數漲多跌少，以費半指數上漲4.3%最高，加上金管會鬆綁台股基金與主動式ETF單一個股投資上限至25%，帶動加權指數27日開高走高，在台積電（2330）盤中最高衝到股號價位的2,330元領軍之下，台股盤中一度衝上4萬點大關，最高上漲1,262點至40,194點，再刷新盤中歷史新高。盤面其他族群以PCB、記憶體、被動元件、低軌衛星概念股等表現較佳。

台新投顧指出，金管會鬆綁台積電條款限制，台股基金與主動式ETF單一個股投資上限提升至25%。美股財報與AI需求雙重托底，科技財報表現佳，台積電技術論壇證實AI需求仍強。大盤震盪創高，類股加速輪動，台股基本面受AI帶動強勁，預期維持震盪創高格局。目前看好ASIC在AI推論時代來臨下展現結構性優勢，CPU零組件如測試、連接、散熱等，以及電池備援模組（BBU）在資料中心斷電風險管理中扮演不可或缺的角色。