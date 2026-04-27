台股衝4萬點要居高思危？ 法人曝最大利空

台股27日衝上4萬點，權王台積電（2330）領軍下，盤中大漲逾千點， 再創歷史新高，不過，櫃買市場卻是紅翻黑， 這時候該不該居高思危？要先獲利了結還是可以再搶進？法人坦言，目前最大的利空是「漲多」之下乖離過大，不過，即使短線震盪也不至於翻空，可尋找具有基本面及題材的個股布局。

台股早盤以39,858.19點開出，一度衝達40,194.92點，上漲1,262.52點，寫歷史新高，權王台積電以2,280元開出，一度衝達2,330元， 創歷史新高；鴻海（2317）以224元開高後一度衝達227.5元，盤中漲幅逾1%；南亞科（2408）盤中衝上漲停226.5元；緯穎（6669）、鴻勁（7769）、欣興（3037）等股也是貢獻大盤漲點的要角。

台股集中市場衝4萬點，再創歷史新高，但櫃買市場卻是開高走低，盤中翻黑；第一金投顧董事長黃詣庭表示，金管會宣布放寬投信基金投資單一公司股票10%限制， 上限提高至25%，資金提早卡位台積電，推升股價大漲創高，但也出現資金由櫃買市場高價股移轉，流進集中市場權值股。

黃詣庭認為，台積電等權值股相對較強，櫃買市場的資金移轉明顯，集中市場指數相對強勢可能性高，櫃買市場則將承壓，但是在震盪過後仍會是回歸基本面，以光通訊、低軌衛星等題材股來看，短線受資金移轉的影響， 若基本面沒有改變， 震盪過後資金仍會回流中小型高價股及題材股。

黃詣庭指出，目前最大的利空是漲多，以季線乖離率來看，目前已超過17%，上次在農曆年後的高點壓回時的季線乖離率是17.73%；不過，他強調，即使短線震盪也不至於翻空，仍是會回到基本面，在震盪時可挑具有基本面及題材面的個股布局。

黃詣庭表示，市場反應台積電效應，資金提早卡位，除了台積電等權值股，還有幾個族群可以留意，例如記憶體本身的基本面並未改變，但第1季回檔3成， 估值便宜，加上旺宏（2337）及華邦電（2344）法說會將先陸續登場，是值得留意的族群；另外， PCB也是可以關注的族群。