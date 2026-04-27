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【重磅快評】台股4萬點雖好 但不能是賴政府唯一的經濟政績

聯合報／ 主筆室
台股4月27日開盤後在台積電帶動強勢大漲，一度衝破4萬點大關，到台北101觀光的外國遊客也好奇地走進臺灣證券交易所見證歷史性時刻。記者余承翰／攝影
台股4月27日開盤後在台積電帶動強勢大漲，一度衝破4萬點大關，到台北101觀光的外國遊客也好奇地走進臺灣證券交易所見證歷史性時刻。記者余承翰／攝影

台股在今年1月6日開年第二個交易日站上3萬點，不到4個月的時間，台股勢如破竹，今日早盤從3萬點一度攻上4萬點。終場雖未守住4萬點大關，但僅一步之遙。台股上4萬點，你開心嗎？這個問題其實有很簡單的答案，就是兩樣情。

如果你手上有股票，特別是跟台積電、AI扯上關係的，看著資產每天像滾雪球一樣，當然笑得合不攏嘴。但如果你是空手觀望，或是「買錯」那些不動如山的傳產股，看著股價飛漲，恐怕只有「暗自捶胸」四字可以形容。從今日盤面呈現明顯分歧，在指數大漲同時，多數個股卻同步下跌的場景即可反映產業冷暖。盤中上市櫃下跌家數超過1400檔，上漲家數僅約300餘檔，呈現「指數創高、個股普跌」的背離走勢，資金高度集中於以台積電為首的權值股。

放眼全球，現在的股市正呈現驚人的分歧。在中東，美伊和談進度延宕，荷莫茲海峽的控制權還懸而未決。高油價將南亞與東亞的經濟壓得喘不過氣，印度、印尼、菲律賓的股市慘不忍睹，但回頭看台灣跟南韓，投資人有如活在平行時空，大家對晶片與AI的狂熱，完全不把中東戰爭放在眼裡，硬是把股市推向歷史新高。台股總市值已衝至4.3兆美元，穩坐全球第六大股市，甚至還創造出50檔千金股，其中更有兩檔萬元股。

法人加散戶大買AI股，並有政策助攻。金管會日前把股票型基金跟主動ETF（指數型股票基金）投資單一個股的比重上限，從10%一口氣拉到 25%，簡直是為台積電量身打造，造就更多散戶借錢買股，螞蟻雄兵湧向相關個股。

股市是經濟的櫥窗，漲了當然是好事，但在國家的大格局下，得冷靜想一想。現在台股的飆漲，幾乎全靠台積電與AI概念股在撐。這種「一枝獨秀」的發展，是有基本面支撐，但發展完全傾斜，這對國家的總體經濟絕對不是好事。何況若「金錢遊戲」玩得太過火，錢都進股市，誰還要回頭去搞實業？

賴政府不能把股市上漲當成唯一的經濟政績，更要檢視股市上漲背後的動力及結構有無潛藏危機。政策可以為散戶鬆綁，但是也要小心後遺症。尤其是台積電作為外資提款機，動見觀瞻，散戶有沒有這麼強的應變力？必須是政府相關部門要提防的。

再者，股市紅火，民間基層的痛苦卻很真實。能源成本因為天然氣依賴度太高而居高不下，傳統產業因為資金、人才都被吸走而叫苦連天。「台股上四萬點」透露的卻是更多經濟結構的失衡，這些都是繁榮背後的警訊。

台積電 台股

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