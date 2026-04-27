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英特爾飆逾23% 台股哪些跟漲？這幾檔創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
英特爾第1季營收大幅超越分析師預期，帶動台股相關供應鏈。記者余承翰／攝影
英特爾第1季營收大幅超越分析師預期，帶動台股相關供應鏈。記者余承翰／攝影

英特爾第1季營收大幅超越分析師預期，毛利率也顯著擴增，給投資人帶來大驚喜，股價24日飆近24%，台股中相關供應鏈如欣興（3037）、嘉澤（3533）、鈦昇（8027）27日仍不畏台積電（2330）「吸金大法」，股價仍上漲創歷史新高，欣興站上800元大關，嘉澤盤中大漲逾6%，鈦昇上漲逾2%。

英特爾第1季營收為135.8億美元，超越預期的124.2億美元，年增約7.2%；經調整每股盈餘達29美分，遠高於市場預期的1美分。對於第2季展望，英特爾預估第2季營收將介於138億至148億美元，高於市場預期的130.7億美元；第2季每股盈餘調整後預測為20美分，也優於市場預期的9美分。

首季英特爾表現耀眼，主要拜伺服器晶片銷售激增之賜，反映AI發展重心從「訓練」轉向「推論」與「代理」，帶旺英特爾主力產品中央處理器（CPU）需求。分析師指出，AI代理程式（agent）可獨立執行程式編碼、爬梳文件、撰寫研究報告等任務，而這類運算愈來愈常、甚至主要在CPU上執行。

Evercore ISI分析師利佩西斯（Mark Lipacis）在給客戶的最新報告中指出，CPU的成長速度將超越GPU，因為代理式AI的工作負荷需要更高的CPU對GPU配置比例。過去在訓練階段CPU與GPU的配置比例為1:8，推論變1:4，代理AI則到1:2；未來則可能變成CPU遠多於GPU，變成至多10:1的配置。

台股相關供應鏈中，有欣興、景碩（3189）、日月光投控（3711）、嘉澤、鈦昇、聯電（2303）、智原（3035）等，其中今日漲勢較強的有欣興、嘉澤、鈦昇，盤中都創下新高，而嘉澤漲勢最強，盤中漲逾6%。

市場預期2026年CPU需求將成長約30%至50%，隨著伺服器CPU總市場規模不斷擴大，CPU插槽市場也將同步成長，嘉澤因CPU插槽市占高，將大大受惠。雖然嘉澤考量短期供應鏈仍存在隨機性短料問題，抱持相對保守態度，但法人評估未來仍具上修空間。

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