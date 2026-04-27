矽晶圓族群鍍金 中美晶為何爆量漲停？

隨著利空出盡，政策利多加持！上週五台積電ADR又漲5%，今早台股開盤即站上四萬點！ 我相信持有神山的投資人，無論是透過零股或是高含積量ETF，甚或是經理人卯足勁幫你買的主動式ETF，都會笑的跟照片裡的小姐姐一樣。 溫馨提醒，不要預測高低點、也不要FOMO，大象不適合做短線當沖，買的是台灣的未來，很害怕就是透過基金跟ETF，來參與這次的拉積盤。 不過隨著本週進入科技股超級財報周，任何一家只要透露出不如預期的訊號，就可能導致高度震盪。 另外聯準會30號預期利率按兵不動，但更重要的是看點陣圖，如果降息預期更延後、甚至出現升息可能，也會引發市場殺估值。 所有風險都還在 獲利前務必考量風險喔！

2026-04-27 12:16