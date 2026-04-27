戰事干擾4月消費者信心小幅上揚 台股創高撐盤

中央大學台經中心今天公布4月消費者信心指數，在中東戰事干擾下，指數仍小幅上揚，中央大學台經中心執行長吳大任分析，台股頻頻創高，吸引散戶積極搶進，加上政府凍漲油價，減緩戰事衝擊，均有助於支撐消費信心。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查，4月消費者信心指數（CCI）總指數為62.47點，月增0.17點。6項分項指標中，家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機上升，物價水準、購買耐久性財貨下降。

吳大任指出，CCI指數走揚，但升幅很小，且分項指標變動幅度都不及1點，4月信心概況應以「持平」視之。

不過在中東戰事干擾下，消費者信心指數仍能持穩，吳大任點出兩大因素，一是台股持續創高，民眾可透過零股、ETF等方式，參與台積電上漲行情，股市財富效果連帶拉抬家庭經濟、國內經濟等指標。

值得注意的是，台股4月氣勢如虹、漲勢驚人，但「未來半年投資股票時機」為23.09點，月增僅0.21點。吳大任說明，不宜因指標處在低檔，解讀為投資人對股市喪失信心，比較可能的情況是，台股頻頻創天價，投資人「居高思維」，擔憂高檔買進恐被套牢，因此認為未來半年可能不是投資股票的好時機。

吳大任指出，其次是中東戰事延燒，國際能源價格飆漲引發通膨隱憂，但政府凍漲油價，降低對消費者的衝擊，4月物價水準信心並未顯著下挫，甚至可以說「表現還不錯」。

吳大任認為，中東戰事是今年經濟的一大變數，但目前僵持不下，沒有更負面消息傳出，加上台股支撐消費信心，政府穩定物價措施減緩通膨衝擊，均淡化戰事的影響；相較之下，反而是房地產相關指標表現最差。

4月「未來半年購買耐久性財」指標為92.33點，月減0.68點。中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標降至89.23點，月減0.27點。

吳大任指出，中央銀行嚴格的信用管制措施持續，房市依舊低迷，股市資金也未能移轉至房市，「這次調查，情況最不好的是房市指標」。

4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為115年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3369位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。