快訊

民進黨駁軍購黑箱：1.25兆軍購清單早公開 請藍白指出哪項不重要？

影／華裔女記者急逃命疑害川普跌倒！畫面曝光 身分被起底

公務人員大逃亡！ 台鐵、消防、警察等工會要求調薪至少6000元

聽新聞
0:00 / 0:00

台股衝上四萬點 中央大學發布四月投資台股信心指數卻近歷史低點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台股今天開盤後在台積電帶動下強勢大漲，衝破4萬點大關，但多數上漲個股集中在AI相關產業。記者余承翰／攝影
台股今天開盤後在台積電帶動下強勢大漲，衝破4萬點大關，但多數上漲個股集中在AI相關產業。記者余承翰／攝影

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布4月消費者信心指數（CCI）總指數為62.47點，較上月微升0.17點。更令人意外的是，台股今衝上4萬點，但其中「未來半年投資股市時機」只小升0.21點，未反映台股走勢。

調查主持人中央大學經濟系教授吳大任指出，股市信心微幅上升，但投資指數23點接近歷史低點，原因是漲的類股集中與AI相關供應鏈，「最大問題是k型經濟」；目前風險在於中東戰事若持續，造成美國物價上漲，影響家庭經濟，美消費者購買AI服務能力就會下降，AI泡沬風險仍在。

4月消費者信心指數總指數62.47點，與上個月比較上升0.17點，其中家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會及投資股票時機四項指標上升，物價水準及購買耐久性財貨兩指標下降。

吳大任指出，總指數上升0.17點並不顯著，且總指數62點與今年1、2月戰事未爆發前維持在67點左右，已是相對低檔，顯示戰事對民眾信心面影響存在。

吳大任表示，民眾對投資台股信心指數23.09點雖小幅上升，但指數接近2023年9月的歷史最低點，仍屬嚴重悲觀，中東戰爭爆發至今，雖然股市持續上漲，但民眾看法反而傾向悲觀。他解讀，民眾投資股市信心低迷，一來是對股市高檔的投資風險居高思危，另一個原因是不同類股表現不同，台積電等類股雖不斷創新高，但有些甚至創新低，例如如營建股公司雖賺錢，但因房市低迷，股價表現不佳，「台股上4萬點，不是人人都漲，很多公司下跌」。

對於台股表現隱憂，吳大任直言「最大問題是k型經濟」，台股漲幅靠AI相關供應鏈及題材性上漲，這股投資熱潮與美國經濟息息相關。台灣經濟靠AI需求帶動出口，屬於K型經濟，一旦AI泡沫，台灣首當其衝。目前美股主要也是費半指數上萬點在動，這些都是靠美國七大科技公司表現在撐，如果美國經濟維持強勁，AI泡沫風險低，但背後風險是中東戰事，如果戰事持續助長美國物價上漲，影響美國家庭經濟，非必要性如購買AI服務能力下降，股市出現大幅修正，情況就會反轉。

吳大任示警，美國股市去年11月也曾因AI泡沫疑慮而重創，主因財報發現Open AI一年營收2百億美元，但虧損1百多億美元，AI相關公司股價都大跌，因此如果AI大幅投資無法獲利，沒有資金後援就會產生財務危機。他估一旦美國經濟走弱，消費萎縮，就更不利AI服務，「AI泡沫風險仍在」，屆時對台灣出口衝擊非常大。

至於對台灣物價壓力，吳大任表示，台灣主要風險來自能源全部依賴進口，但最後未反映在CPI（消費者物價指數），主要是油價緩漲、電價不漲，因此對民生影響相對有限，加上春節到現在氣候好、蔬菜水果生產順利，價格下跌，因此物價相對緩和。

此次調查與與房地產相關二指標下跌，一個是「購買房地產時機」指標89.23點，創去年10月、七個月以來最低，也是2020年4月新增該項調查以來第三低，等於是六年間第三低，另外「未來半年購買耐久性財」92.33點，也是七個月以來最低點，都顯示民眾房市信心低迷。

延伸閱讀

台股持續創高 法人：後勢看美股企業財報及資本支出擴張而定

台股平衡型攻守兼備 第一金中概、復華傳家、野村鴻利皆漲逾155%

台股乖離過大？擦鞋童訊號浮現 網卻看漲：四萬點只是起點

亞洲股市陷入平行時空 台韓擁抱AI頻創新高 南亞深陷油價通膨衝擊

相關新聞

台股站上4萬點！0050、009803...高含積ETF噴發 詹璇依：別看大象跳舞就FOMO

隨著利空出盡，政策利多加持！上週五台積電ADR又漲5%，今早台股開盤即站上四萬點！ 我相信持有神山的投資人，無論是透過零股或是高含積量ETF，甚或是經理人卯足勁幫你買的主動式ETF，都會笑的跟照片裡的小姐姐一樣。 溫馨提醒，不要預測高低點、也不要FOMO，大象不適合做短線當沖，買的是台灣的未來，很害怕就是透過基金跟ETF，來參與這次的拉積盤。 不過隨著本週進入科技股超級財報周，任何一家只要透露出不如預期的訊號，就可能導致高度震盪。 另外聯準會30號預期利率按兵不動，但更重要的是看點陣圖，如果降息預期更延後、甚至出現升息可能，也會引發市場殺估值。 所有風險都還在 獲利前務必考量風險喔！

英特爾飆逾23% 台股哪些跟漲？這幾檔創下歷史新高

英特爾第1季營收大幅超越分析師預期，毛利率也顯著擴增，給投資人帶來大驚喜，股價24日飆近24%，台股中相關供應鏈如欣興（3037）、嘉澤（3533）、鈦昇（8027）27日仍不畏台積電（2330）「吸金大法」，股價仍上漲創歷史新高，欣興站上800元大關，嘉澤盤中大漲逾6%，鈦昇上漲逾2%。

矽晶圓族群鍍金 中美晶為何爆量漲停？

AI推升先進封裝需求持續升溫，中美晶（5483）27日強勢攻上漲停143元，成交量放大至逾3萬張，改寫近17個月新高，並帶動矽晶圓族群走強，環球晶（6488）大漲逾6%、重返600元關卡，即將於29日處置出關的台勝科（3532）亦帶量上攻。

台股衝上四萬點 中央大學發布四月投資台股信心指數卻近歷史低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布4月消費者信心指數（CCI）總指數為62.47點，較上月微升0.17點。更令人意外的是，台股今衝上4萬點，但其中「未來半年投資股市時機」只小升0.21點，未反映台股走勢。

受惠AI浪潮 基礎建設產業成攻防合一投資利器

中東局勢不明與能源價格波動，持續考驗全球市場的抗壓性。在不確定性高漲的地緣政治環境中，基礎建設產業憑藉攻防合一的特性，不僅在波動市況維持防禦表現，並在市場修復期展現增值潛力，能有效為投資人提升防禦力與分散風險，是進可攻、退可守的投資利器。

台積電吸金大黑洞 股王、股后也撐不住 還有這幾檔重挫跌停

台積電（2330）27日開高走高，一度衝達2,330元， 創下歷史新高，也是台股大盤指數一度衝上4萬點的主要動能，不過， 台積電大吸金造成資金排擠效應，千金股也受累， 股王信驊（5274）一度衝達17,295元新高，但隨後翻黑，股后穎崴（6515）更是跌落萬元之下，股王、股后撐不住之外，千金股中聯亞（3081）、均華（6640）、波若威（3163）盤中更重挫至跌停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。