台股衝上四萬點 中央大學發布四月投資台股信心指數卻近歷史低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布4月消費者信心指數（CCI）總指數為62.47點，較上月微升0.17點。更令人意外的是，台股今衝上4萬點，但其中「未來半年投資股市時機」只小升0.21點，未反映台股走勢。

調查主持人中央大學經濟系教授吳大任指出，股市信心微幅上升，但投資指數23點接近歷史低點，原因是漲的類股集中與AI相關供應鏈，「最大問題是k型經濟」；目前風險在於中東戰事若持續，造成美國物價上漲，影響家庭經濟，美消費者購買AI服務能力就會下降，AI泡沬風險仍在。

4月消費者信心指數總指數62.47點，與上個月比較上升0.17點，其中家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會及投資股票時機四項指標上升，物價水準及購買耐久性財貨兩指標下降。

吳大任指出，總指數上升0.17點並不顯著，且總指數62點與今年1、2月戰事未爆發前維持在67點左右，已是相對低檔，顯示戰事對民眾信心面影響存在。

吳大任表示，民眾對投資台股信心指數23.09點雖小幅上升，但指數接近2023年9月的歷史最低點，仍屬嚴重悲觀，中東戰爭爆發至今，雖然股市持續上漲，但民眾看法反而傾向悲觀。他解讀，民眾投資股市信心低迷，一來是對股市高檔的投資風險居高思危，另一個原因是不同類股表現不同，台積電等類股雖不斷創新高，但有些甚至創新低，例如如營建股公司雖賺錢，但因房市低迷，股價表現不佳，「台股上4萬點，不是人人都漲，很多公司下跌」。

對於台股表現隱憂，吳大任直言「最大問題是k型經濟」，台股漲幅靠AI相關供應鏈及題材性上漲，這股投資熱潮與美國經濟息息相關。台灣經濟靠AI需求帶動出口，屬於K型經濟，一旦AI泡沫，台灣首當其衝。目前美股主要也是費半指數上萬點在動，這些都是靠美國七大科技公司表現在撐，如果美國經濟維持強勁，AI泡沫風險低，但背後風險是中東戰事，如果戰事持續助長美國物價上漲，影響美國家庭經濟，非必要性如購買AI服務能力下降，股市出現大幅修正，情況就會反轉。

吳大任示警，美國股市去年11月也曾因AI泡沫疑慮而重創，主因財報發現Open AI一年營收2百億美元，但虧損1百多億美元，AI相關公司股價都大跌，因此如果AI大幅投資無法獲利，沒有資金後援就會產生財務危機。他估一旦美國經濟走弱，消費萎縮，就更不利AI服務，「AI泡沫風險仍在」，屆時對台灣出口衝擊非常大。

至於對台灣物價壓力，吳大任表示，台灣主要風險來自能源全部依賴進口，但最後未反映在CPI（消費者物價指數），主要是油價緩漲、電價不漲，因此對民生影響相對有限，加上春節到現在氣候好、蔬菜水果生產順利，價格下跌，因此物價相對緩和。

此次調查與與房地產相關二指標下跌，一個是「購買房地產時機」指標89.23點，創去年10月、七個月以來最低，也是2020年4月新增該項調查以來第三低，等於是六年間第三低，另外「未來半年購買耐久性財」92.33點，也是七個月以來最低點，都顯示民眾房市信心低迷。