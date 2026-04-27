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台股站上4萬點！0050、009803...高含積ETF噴發 詹璇依：別看大象跳舞就FOMO

聯合新聞網／ 基金小姐姐詹璇依
台股今天開盤後在台積電帶動下強勢大漲，一度衝破4萬點大關，創下歷史性紀錄。記者余承翰／攝影
台股今天開盤後在台積電帶動下強勢大漲，一度衝破4萬點大關，創下歷史性紀錄。記者余承翰／攝影

隨著利空出盡，政策利多加持！上週五台積電ADR又漲5%，今早台股開盤即站上四萬點！

我相信持有神山的投資人，無論是透過零股或是高含積量ETF，甚或是經理人卯足勁幫你買的主動式ETF，都會笑的跟照片裡的小姐姐一樣。

溫馨提醒，不要預測高低點、也不要FOMO，大象不適合做短線當沖，買的是台灣的未來，很害怕就是透過基金跟ETF，來參與這次的拉積盤。

不過隨著本週進入科技股超級財報周，任何一家只要透露出不如預期的訊號，就可能導致高度震盪。

另外聯準會30號預期利率按兵不動，但更重要的是看點陣圖，如果降息預期更延後、甚至出現升息可能，也會引發市場殺估值。

所有風險都還在 獲利前務必考量風險喔！

高含積量ETF更新：

富邦科技（0052）70%

元大台灣50（0050）／富邦台50（006208）63%

富邦公司治理（00692）59%

國泰台灣領袖50（00922）／群益台ESG低碳50（00923）44%

凱基台灣TOP50（009816）42%

玉山市值動能50（009803）41%

◎感謝 基金小姐姐詹璇依 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

台股 聯準會 0050元大台灣50 0052富邦科技 009816凱基台灣TOP50 00692富邦公司治理 006208富邦台50 009803玉山市值動能50

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