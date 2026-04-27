受惠AI浪潮 基礎建設產業成攻防合一投資利器

中東局勢不明與能源價格波動，持續考驗全球市場的抗壓性。在不確定性高漲的地緣政治環境中，基礎建設產業憑藉攻防合一的特性，不僅在波動市況維持防禦表現，並在市場修復期展現增值潛力，能有效為投資人提升防禦力與分散風險，是進可攻、退可守的投資利器。

數據顯示，2026年第1季市場對人工智慧（AI）評價出現修正，加上2月底美國伊朗衝突升溫，科技股與基建股走勢開始出現黃金交叉。截至3月31日，今年第1季MSCI科技指數下跌9.12%，科技軟體指數更重挫24.15%，反觀MSCI基礎建設指數則逆勢上揚9.77%，顯見基建類股已成為投資人尋求穩定收益的資金避風港。

滙豐環球基建股票基金產品經理顏誌緯表示，基建板塊在近期波動中表現強勁，主要歸功於三大因素：1.高能見度的穩定現金流：公用事業和通訊企業擁有穩定的營運收入，股利率優勢為投資組合建立有效緩衝；2.能源自主與供應鏈重塑：中東能源設施受損或須長達兩年時間才可恢復，這將加速各國對能源自主及分散供應鏈的需求，進而帶動大規模能源基礎設施投資；3.AI普及催化結構性需求：AI的發展推動數據中心、電力需求及數據傳輸量激增，為實物資產企業帶來不被取代的新成長契機。

顏誌緯強調，基建股與AI發展深度相關，享有AI發展帶來的長線紅利。美國四大雲端服務供應商（CSP）已宣布將於今年大幅提升AI基建資本支出，預計總額達6,600億美元，年成長超過60%，用於資料中心擴建、運算能力提升及AI相關硬體投入等，勢將引領AI基建投資革命。

根據彭博預測，2025到2050年間，全球電力需求將以13%的年複合成長率攀升，其中，資料中心的需求成長更預計達到17%，顯示AI發展趨勢將持續加速電力需求，美國電力公用事業的前景備受期待。

滙豐投信認為在市場波動下，基礎建設策略是優質的股市避震器；由於基建公司多持有長期合約，現金流相對確定，在股市下跌時的抗跌力強，隨漲抗跌具有標準不對稱投資優勢。此外，基建產業在通膨環境中擁有卓越的定價轉嫁能力；物價上漲時，基礎建設的收費機制（如水電費、過路費）通常具備通膨傳導機制，能直接把成本轉嫁給消費者。

顏誌緯表示，基建類股更具有穩定收益力的特點；投資標的不只領利息，更因投資於會漲價的收租物業，平均股息收益率 4%，預期未來幾年股息還有成長空間。在市場混沌不明之際，建議投資人可考慮布局兼具對抗通膨及防禦特質的基礎建設類股，以較低波動優勢捕捉結構性成長紅利。