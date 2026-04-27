台積電吸金大黑洞 股王、股后也撐不住 還有這幾檔重挫跌停

台積電（2330）27日開高走高，一度衝達2,330元， 創下歷史新高，也是台股大盤指數一度衝上4萬點的主要動能，不過， 台積電大吸金造成資金排擠效應，千金股也受累， 股王信驊（5274）一度衝達17,295元新高，但隨後翻黑，股后穎崴（6515）更是跌落萬元之下，股王、股后撐不住之外，千金股中聯亞（3081）、均華（6640）、波若威（3163）盤中更重挫至跌停。

金管會上周宣布放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限，由10%提高到25%；24日起單一公司市值占台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比，即可放寬到25%，以目前市況來看，僅市值占比已達44%的台積電符合條件。

台積電早盤以2,280元開高後走高，一度飆達2,330元，股價對齊股票代號，再創歷史新高，大漲145元，為盤中最高上漲金額，市值衝上60兆4,227億元。

台股盤中大漲千餘點，一度衝上4萬點，但上市櫃公司下跌家數超過1,400家，上漲家數僅370餘家，下跌家數遠超過上漲家數，台積電火力全開，股價創高，卻成為市場上吸金大黑洞，竟然影響到千金股的表現，資金排擠下，股王信驊、股后穎崴也撐不住，連帶千金股下跌家數超過20家，

上市櫃千金股早盤一度達50家，再創新紀錄，可惜盤中下降至45家，信驊以17,075元開高後一度衝達17,295元， 寫歷史新高，但隨後翻黑，盤中跌幅逾2%；穎崴以10,120元開高後一度拉升至10,220元，但盤中翻黑， 萬元價位失，盤中跌幅逾4%。

第三高價的健策（3653）一度衝達5,500元，盤中翻黑， 跌幅逾8%；創意（3443）、印能科技（7734）、弘塑（3131）、雍智科技（6683）等也是重挫，聯亞、均華、波若威更是重挫至跌停。