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台股上四萬點、但上市櫃下跌竟超過1,400家 這族群最慘
金管會開大門，放寬台股基金、主動式ETF投資台積電（2330）持股上限，由10%提高到25%，台積電上周五即出現強勁買盤，27日延續漲勢，盤中大漲逾5%，一度攻至2,330元，帶動台股早盤衝上四萬點。但台積電吸金效應下，櫃買指數盤中卻下跌約1.7%，上市櫃下跌家數逾1,400家，其中矽光子族群跌最重。
金管會宣布，24日起單一公司市值占台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比，可放寬到25%。以目前市況，僅市值占比達44%的台積電符合條件，成為這次唯一直接受惠標的。
台積電上周五收2,185元，大漲5%，今再度火力全開，股價開高走高飆達2,330元，再創歷史新高，大漲145元，為盤中最高上漲金額，市值衝上60兆4,227億元。
不過在台積電大吸金之下，多數個股皆下跌，盤中上市櫃下跌家數逾1,400家，其中跌勢最重的有矽光子、部分台積電設備概念股、低軌衛星等。
統計盤中跌停的矽光子概念股有波若威（3163）、IET-KY（4971）、汎銓（6830）、聯亞（3081）、上詮（3363）盤中跌停，全新（2455）、前鼎（4908）大跌。台積電設備概念股均華（6640）、辛耘（3583）也亮燈跌停，弘塑（3131）、萬潤（6187）盤中大跌逾8%。低軌衛星則有穩懋（3105）跌停。
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