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台積電衝上2,330元新天價 政策鬆綁資金活水

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

晶圓代工龍頭權值台積電（2330）今日早盤衝上2,330元新天價，股價對齊股票代號，法人看好，政策鬆綁資金活水金管會宣布放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制至25%，被外界視為「台積電條款」，該條款帶來龐大資金可望挹注台積電身為最大權值股該標的投資動能。台積電今日市值最高已衝過59.52兆元，逾60兆元來到60.42兆元，同創新紀錄。

法人分析，過往不少ETF持股上限壓抑買台積電部位，為了避免ETF報酬率低於大盤，預期後續國內大型資金可望逐步加碼最大權值股台積電並帶動加權股價指數，換算總額可投資資金約2,000億元或約當十萬張台積電有可加碼空間，實際仍看個別基金與ETF而定。

台積電今日盤中股價於2,300元上下整理，以2,330元新天價換算市值最高已衝過59.52兆元，來到59.64兆以及逾60兆元來到60.42兆元。

台積電持續推進先進製程藍圖，台積電日前4月23日宣布，美國時間22日舉辦北美技術論壇，以「領先矽技術拓展人工智慧」為主題，並預告新推出A13製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧（AI）、高效能運算及行動應用的運算需求，預計2029年生產，同時預告A12製程技術，採用台積電超級電軌技術，為人工智慧及高效能運算應用提供背面供電，預計2029年生產。

依據新聞稿，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電的客戶總是著眼於未來的創新，期待台積電能持續提供可靠的新技術，例如A13製程技術，且這些技術在客戶具前瞻性的新設計有需要時，能及時就緒並投入量產。

魏哲家說，台積電的先進製程技術在密度、效能和功耗效率方面引領業界，仍持續尋找方法進行優化，以更好地支援客戶的未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。

台積電指出，A13製程技術是北美技術論壇中發表的技術創新重點之一，相較於A14製程技術，A13節省了6%的面積，設計規則也與A14完全相容，讓客戶能夠迅速將設計升級至台積電最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升，預計2029年生產。

台積電 權值 主動式

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