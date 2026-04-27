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記憶體火力全開 旺宏法說登場牽動族群人氣
台股27日早盤小幅拉回，不過記憶體族群逆勢成為盤面焦點，南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、晶豪科（3006）、創見（2451）與群聯（8299）等同步走強，顯示記憶體報價上行與供給吃緊題材，持續支撐族群買氣。
截至上午10時左右，南亞科大漲9.47%至225.5元；旺宏大漲9.09%至144元，成交量逾10萬張；華邦電上漲4.65%至92.3元，晶豪科上漲逾6%，創見上漲逾4%。高價記憶體與儲存概念股同樣強勢，宜鼎大漲9.22%至1,185元，群聯上漲7.74%至1,810元，威剛上漲7.38%至429.5元，記憶體族群成為早盤最整齊的多頭主軸。
近期外資與法人也陸續上調記憶體族群評價，成為支撐盤面人氣的重要因素。外資大和資本先前重申南亞科「買進」評等，並將目標價由245元上調至292元；大摩則看好MLC NAND與NOR Flash供需轉強，將旺宏列為記憶體族群首選，給予202元推測合理股價。儲存控制晶片大廠群聯也獲內外資法人看好，近期目標價區間落在2,240元至2,564元，其中麥格理喊出2,564元最高；威剛則因手握低價庫存、受惠記憶體報價上揚，獲投顧法人給予850元目標價。
其中，旺宏今日下午將召開法說會，成為市場關注重心。旺宏受惠三星等大廠退出MLC NAND市場帶來的轉單與漲價效應，並投入220億元擴大eMMC／MLC產能，預計今年下半年開始貢獻營收；法人也指出，高容量NOR Flash受惠AI伺服器需求強勁，需求預期看好至今年中，車用與工控客戶提前布局需求，市況呈現落底回升。
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