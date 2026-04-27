美股重回多頭格局 配置多重資產兼顧波動與成長機會

隨著市場風險情緒改善及美國經濟數據有韌性的帶動下，美國股市近期止跌反彈。柏瑞投信表示，儘管短線仍伴隨中東地緣政治的不確定性，但美國整體經濟動能與企業獲利展望未受破壞，加上通膨壓力並未惡化，顯示多頭趨勢基礎仍然穩固，建議可配置美國多重資產兼顧成長契機與波動控管。

柏瑞投信指出，由於美伊衝突影響趨緩，市場對地緣政治風險的敏感度下降，VIX恐慌指數亦自高點回落，全球資金明顯回流美國市場，特別是美股的吸引力提升最為顯著。相較其他區域經濟面臨的變數仍多，美國在經濟韌性與企業獲利強勁的支撐下，有望重新成為全球資金配置的核心市場。

根據美國勞工統計局4月公布數據顯示，儘管國際油價上漲，使得3月消費者物價指數（CPI）月增0.9%，年增率升至 3.3%，創下自2024年以來新高，不過，數據大致符合市場預期。雖然通膨數據短期受到能源價格影響而略有波動，但核心通膨走勢仍保持相對穩定，顯示基礎通膨壓力仍受控制。

此外，根據4月公布的Fed會議紀要，美國通膨上行與就業下行風險升高，但經濟仍穩健擴張，雖然通膨回落至2%的時程將更為緩慢，在AI投資與政策支持下，預期今年美國GDP仍將成長2.2%，高於去年的2.1%。國際貨幣基金(IMF)亦在4月預測，美國今、明兩年GDP將分別成長2.3%與2.1%。

柏瑞投信表示，根據歷史經驗顯示，在經濟成長延續、通膨可控的環境下，股市往往能持續走在中長期的上升軌道。短線的震盪反而有助於市場消化過度反應的情緒，讓多頭行情走得更遠更穩。

若從企業端觀察，美股獲利成長動能仍是全球主要市場中的亮點。隨著 AI 應用持續擴展至雲端運算、半導體、軟體與企業服務領域，美國大型科技企業不僅具備技術門檻優勢，也擁有穩定現金流與強大定價能力。根據外資券商GS在4月中統計，2026年S&P 500指數的EPS預估值，自去年下半年以來持續上修，年初至今已提升約5%，反映市場對於企業獲利前景仍抱持信心，將進一步支撐美股反彈力道。

柏瑞美利堅多重資產收益基金經理人江仲弘表示，在美國經濟趨勢向上、企業獲利持續成長的環境下，可透過策略性配置美國科技股、美國政府公債及非投資等級債，聚焦於美國經濟與企業長期增長動能，同時兼顧收益來源機會與控管波動風險。