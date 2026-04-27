快訊

影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

聽新聞
0:00 / 0:00

美股重回多頭格局 配置多重資產兼顧波動與成長機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著市場風險情緒改善及美國經濟數據有韌性的帶動下，美國股市近期止跌反彈。柏瑞投信表示，儘管短線仍伴隨中東地緣政治的不確定性，但美國整體經濟動能與企業獲利展望未受破壞，加上通膨壓力並未惡化，顯示多頭趨勢基礎仍然穩固，建議可配置美國多重資產兼顧成長契機與波動控管。

柏瑞投信指出，由於美伊衝突影響趨緩，市場對地緣政治風險的敏感度下降，VIX恐慌指數亦自高點回落，全球資金明顯回流美國市場，特別是美股的吸引力提升最為顯著。相較其他區域經濟面臨的變數仍多，美國在經濟韌性與企業獲利強勁的支撐下，有望重新成為全球資金配置的核心市場。

根據美國勞工統計局4月公布數據顯示，儘管國際油價上漲，使得3月消費者物價指數（CPI）月增0.9%，年增率升至 3.3%，創下自2024年以來新高，不過，數據大致符合市場預期。雖然通膨數據短期受到能源價格影響而略有波動，但核心通膨走勢仍保持相對穩定，顯示基礎通膨壓力仍受控制。

此外，根據4月公布的Fed會議紀要，美國通膨上行與就業下行風險升高，但經濟仍穩健擴張，雖然通膨回落至2%的時程將更為緩慢，在AI投資與政策支持下，預期今年美國GDP仍將成長2.2%，高於去年的2.1%。國際貨幣基金(IMF)亦在4月預測，美國今、明兩年GDP將分別成長2.3%與2.1%。

柏瑞投信表示，根據歷史經驗顯示，在經濟成長延續、通膨可控的環境下，股市往往能持續走在中長期的上升軌道。短線的震盪反而有助於市場消化過度反應的情緒，讓多頭行情走得更遠更穩。

若從企業端觀察，美股獲利成長動能仍是全球主要市場中的亮點。隨著 AI 應用持續擴展至雲端運算、半導體、軟體與企業服務領域，美國大型科技企業不僅具備技術門檻優勢，也擁有穩定現金流與強大定價能力。根據外資券商GS在4月中統計，2026年S&P 500指數的EPS預估值，自去年下半年以來持續上修，年初至今已提升約5%，反映市場對於企業獲利前景仍抱持信心，將進一步支撐美股反彈力道。

柏瑞美利堅多重資產收益基金經理人江仲弘表示，在美國經濟趨勢向上、企業獲利持續成長的環境下，可透過策略性配置美國科技股、美國政府公債及非投資等級債，聚焦於美國經濟與企業長期增長動能，同時兼顧收益來源機會與控管波動風險。

延伸閱讀

升息接近高原 這檔3A級債ETF成市場新焦點

台股商品五強 三年賺四倍

主動式策略操作 添勝算

海外股票 ETF 受益人重回200萬再創高 美股 ETF 人氣最旺

相關新聞

見證歷史！台積電盤中觸及2330元夢幻連動股號…領軍台股狂飆逾千點破4萬大關

台股今日盤中突破4萬點大關，創下歷史新高。台積電（2330）股價引人注目，最高觸及2330元，帶動加權指數大漲1118.37點，漲幅達2.87%。市場專家提醒投資人需保持冷靜，注意中小型股的市場動向。

歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

台股今日開盤強勢暴漲逾1100點，正式突破4萬點大關，加權指數創下40064.23點新高。市場專家提醒，投資人需謹慎面對後續可能的波動與資金集中風險。

記憶體火力全開 旺宏法說登場牽動族群人氣

台股27日早盤小幅拉回，不過記憶體族群逆勢成為盤面焦點，南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、晶豪科（3006）、創見（2451）與群聯（8299）等同步走強，顯示記憶體報價上行與供給吃緊題材，持續支撐族群買氣。

股價＝代號！ 台積電攻上2,330元 市值衝上60.42兆元

台積電（2330）ADR上周五站上400美元，上漲5.17%，收在402.46美元， 寫歷史新高，台積電27日火力全開，股價開高走高飆達2,330元，再創歷史新高，大漲145元，為盤中最高上漲金額，市值衝上60兆4,227億元。

台股破四萬點 台積電早盤再創逾2300元新天價

台股今日一開盤就衝破40,000點。台積電今日一開盤跳空大漲110元，漲幅超過半根漲停板，也帶動大盤強漲逾千點，台積電盤中已衝破2300元創下新天價紀錄，目前約2315元上下跳動。台股今日早盤最高也創下40152的新高紀錄。

台股早盤衝破4萬點 台積電市值逼近60兆元

美股上周五在半導體股領軍下強勢走高，費城半導體指數大漲4.32%，一舉衝上10,513.66點，帶動Nasdaq指數同步上漲1.63%。英特爾股價飆漲23.6%、超微大漲13.91%，輝達上漲4.32%、市值重返5兆美元，台積電（2330）ADR也勁揚5.18%，為周一台股多頭行情提前點火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。