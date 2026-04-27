股價＝代號！ 台積電攻上2,330元 市值衝上60.42兆元

台積電（2330）ADR上周五站上400美元，上漲5.17%，收在402.46美元， 寫歷史新高，台積電27日火力全開，股價開高走高飆達2,330元，再創歷史新高，大漲145元，為盤中最高上漲金額，市值衝上60兆4,227億元。

英特爾（Intel）上周五領軍暴衝，輝達（NVIDIA）、台積電（2330）ADR同創新高，費城半導體指數連續18日上漲，標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高；台積電ADR首次站上400美元，收402.46美元，漲幅5.17%。

金管會上周宣布放寬台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電持股上限，由10%提高到25%；24日起單一公司市值占台股逾10%，台股基金和主動式ETF持股比，即可放寬到25%，以目前市況來看，僅市值占比已達44%的台積電符合條件。

金管會釋利多，激勵台積電的股價持續飆高，上周五三大法人同步買超，外資連二買，台積電ADR也大漲創高，台積電27日早盤以2,280元開高後走高，盤中拉升至2,330元，股價恰好是股號，再刷新歷史新高紀錄，大漲145元，為單日盤中最高上漲金額，市值則是衝上60兆元，達60兆4,227億元。