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台股破四萬點 台積電早盤再創逾2300元新天價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電帶動下，台股早盤衝上四萬點。（路透）
台積電帶動下，台股早盤衝上四萬點。（路透）

台股今日一開盤就衝破40,000點。台積電今日一開盤跳空大漲110元，漲幅超過半根漲停板，也帶動大盤強漲逾千點，台積電盤中已衝破2300元創下新天價紀錄，目前約2315元上下跳動。台股今日早盤最高也創下40152的新高紀錄。

台股上周五以跳高盤開出，權王台積電依舊強勢而續創新高，IC 設計族群多檔盤中亮燈漲停，終場指數以38932點作收，而台積電ADR（美國存託憑證）在美東時間周五大漲5.17%，也帶動今日台積電一開盤之後的氣勢，九時半之前台積電的股價已經飆高到2330元新天價，漲幅超過6%。台股集中市場成交量不到9時半已經超過2700億元，估計今天成交量也將有上兆的規模。

法人分析，從量價結構來看依技術線型解讀，台股近期銳可擋，在權王台積電強勢帶領之下，集中市場成交值上周五創下天量1.46兆元，大盤今日一開盤就破40,000點。不過法人提醒，由於上周五當日指數上下波動達1757點，大盤籌碼已經呈現不穩定現象，所以當日低點37164點任何時刻皆不宜跌破，否則將極易形成頭部區。從看盤指標而言，權王台積電股價始終牽一髮而動全身，外資進出攸關強弱，可同時參考台積電ADR 動向。

法人分析，接下來可注意美股財報，已發布財報標普成分股企業中，有八成以上獲利優於市場預期，七成五以上營收也高於預期，但是法人仍舊提醒，中東戰事變數猶在，美國貨幣政策動向未明，聯準會預計在28日跟29日召開會議，必須留意這些變數對台股的影響，此外，上市櫃公司的季報最近陸續的出爐，投資人可以選擇績效穩健的高殖利率股逢低布局。

台積電 台股

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