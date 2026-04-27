見證歷史！台積電盤中觸及2330元夢幻連動股號…領軍台股狂飆逾千點破4萬大關

台股多頭氣勢如虹，今日早盤正式迎來歷史性的一刻。加權指數開盤後一路狂飆突破4萬點大關，其中最大功臣非護國神山台積電（2330）莫屬，其盤中最高價更驚奇觸及2330元，股價與股票代號神同步的巧合，立刻成為全市場熱議的最強話題。

延續上周五大漲逾千點的氣勢，今日台股現貨開盤展現極度強勢的攻擊動能。加權指數開在39858.19點後迅速向上狂奔，盤中最高一舉衝上40194.92點歷史新高。截至上午9點半左右，指數仍維持在40050.77點的高檔震盪，大漲1118.37點，漲幅高達2.87%。

帶動大盤暴衝的絕對主力台積電，今日表現更是讓股民陷入瘋狂。

台積電早盤以2280元開出後買盤猛烈湧入，開盤不到半小時，最高價就衝上2330元，大漲超過百元。這不僅創下歷史天價，股價完美對應股票代號的特殊畫面，更是讓投資人直呼不可思議。

事實上這波破紀錄的強勢起漲早有預兆。今日台指期早盤就率先狂飆突破大關，加上外資上周五淨空單大幅減少3394口至40633口，且選擇權買權最大未平倉量皆瞄準40000點；強勁的買盤力道與籌碼優勢，成功推升現貨市場順利達陣。

不過市場專家也特別提醒，當指數順利衝過4萬點、且台積電大發神威之際，投資人仍需保持冷靜。由於目前資金極度集中於單一權值股，一旦台積電漲多震盪，指數波動將被大幅放大；後續須密切觀察資金能否擴散，否則極易演變成拉權值出中小型股的結構性分歧行情，建議投資人在此刻應更加審慎檢視手中持股體質。