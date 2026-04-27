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永豐投顧：短線看好先進封裝族群與測試、半導體設備及伺服器產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，族群選擇短線看好先進封裝族群與測試、半導體設備，以及伺服器產業，並迴避塑化及建材營造類，遇到較大的回檔，例如，4月23日情況可以伺機布局，但大漲不宜追高以防市場修正較快。

永豐投顧表示，4月29日Microsoft、Alphabet、Meta及Amazon公布財報、以及4月30日Apple財報登場，揭曉Apple是否會調高對AI投資及四大CS的資本支出是否持續上修，這將會為已經強勢的台股繼續添加柴火，AI 供應鏈將繼續獲得動能，但仍須小心美股資本支出利多下，市場高檔獲利了結賣壓而有高檔壓力震盪，因此宜拉回布局避免追高。

目前預期美國GDP成長趨緩，以及核心PCE仍將升至3.2%，因此還須長遠來看油價是否長期居高，同時推升通膨壓抑景氣，並且進一步降低降息空間，通膨些微爬升與這次FOMC會議維持利率應該不會有太多變數，因此可更多關注第1季GDP，觀察是否有經濟放緩甚至惡化成為成本推升的停滯性通膨，進一步影響股市。

市值前十大主動式ETF合併持股前50檔市值3,142億元且持股集中，將使台股更顯強者恆強，弱者續弱格局，可優先布局AI與台積電相關供應鏈汰弱留強。

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