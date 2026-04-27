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歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

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台股早盤衝破4萬點 台積電市值逼近60兆元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
權王台積電成為推升大盤最關鍵動能。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
權王台積電成為推升大盤最關鍵動能。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

美股上周五在半導體股領軍下強勢走高，費城半導體指數大漲4.32%，一舉衝上10,513.66點，帶動Nasdaq指數同步上漲1.63%。英特爾股價飆漲23.6%、超微大漲13.91%，輝達上漲4.32%、市值重返5兆美元，台積電（2330）ADR也勁揚5.18%，為周一台股多頭行情提前點火。

受美股科技股與半導體股強彈激勵，台股27日開盤火力全開，指數早盤強勢突破40,000點大關，持續改寫台股歷史新里程碑。權王台積電成為推升大盤最關鍵動能，早盤股價突破2,300元關卡，盤中最高來到2,310元，市值一度達約59.9兆元，逼近60兆元大關。

半導體族群今日成為盤面資金主軸，除台積電領軍外，市場也同步關注美股上周五台積電ADR、美光、聯電（2303）ADR與日月光（3711）ADR全面收紅，對台股晶圓代工、記憶體、封測與AI供應鏈形成激勵。由於美股漲勢集中在半導體與AI核心股，台股今日早盤呈現大型權值股帶頭、電子族群同步點火的多頭格局。

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