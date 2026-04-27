台積電飆2,310元天價！台股漲逾千點、期現貨雙雙突破4萬點大關

美股上周五在美伊傳出將於巴基斯坦重啟談判，市場風險偏好回升，加上英特爾帶動輝達等科技股走強之下，推升標普500、那指與費半指數齊創新高。台股ADR多數收紅，台積電（2330）ADR大漲逾5%，聯電（2303）、日月光同步走揚。

雖周末川普取消美伊談判行程，美伊談判再度破局、國際油價飆升，但台指期27日開盤仍狂飆777點、報39,999點，隨後並一度突破4萬點大關；隨後集中市場開高925.79點、報39,858.19點，在台積電改寫2,310元新天價點火下，指數飆漲逾千點、突破4萬點大關。

盤面上，五大權值股漲多跌少。台積電開高95元、報2,280元，並急拉至2,310元，再創歷史新天價，帶動鴻海（2317）開高在224元、聯發科（2454）開2,470元、日月光投控（3711）開517元；但台達電（2308）開低在2,070元。

回顧台股24日表現，集中市場指數上漲1,218.25點、漲幅達3.23%，收38,932.4點，再創歷史新高，成交值也維持1.03兆元高量。三大法人聯手買超550.03億元，包括外資買超439.08億元、投信買超22.17億元、自營商買超88.78億元。

法人指出，在台積電強勢領軍下，大盤挑戰4萬點氣勢不減，市場焦點回歸基本面。本周Microsoft、Alphabet、Meta等財報登場，AI資本支出展望成關鍵。儘管中東局勢仍有變數，但費半走強與政策鬆綁支撐多頭，台股短線料高檔震盪、偏多盤堅，操作建議低接不追高。