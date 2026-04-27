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歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

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歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今日開盤展現歷史級強勢動能，加權指數一舉狂飆1131.83點，正式突破4萬點大關來到40064.23點，寫下台灣股市全新里程碑。記者杜建重／攝影
台股今日開盤展現歷史級強勢動能，加權指數一舉狂飆1131.83點，正式突破4萬點大關來到40064.23點，寫下台灣股市全新里程碑。記者杜建重／攝影

台股多頭氣勢勢不可擋，歷史性的4萬點大關正式達陣！今（27）日台指期早盤率先衝破4萬點後，上午9點台股現貨開盤更展現極度強勢的攻擊動能，加權指數隨即狂飆1131.83點，漲幅高達2.91%，一舉衝上40064.23點歷史新高，盤中最高更觸及40079.82點，全市場共同見證台股正式站上4萬點的歷史性時刻。

回顧上周五（24日）的台股表現，大盤單日狂飆1218點，收在38932點，創下史上第五大漲點紀錄；台指期更是不遑多讓，勁揚1373點至39224點，維持高達291.6點的巨大正價差。強勁的買盤力道與居高不下的正價差，成功為今日開盤的歷史性暴漲埋下伏筆。

從籌碼面觀察，三大法人上周五淨空單減少1968口至3868口，其中外資淨空單大幅減少3394口至40633口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單更增加2559口至2223口。群益期貨分析，外資在期現貨呈現樂觀布局，整體籌碼面維持樂觀格局，短線拉回仍可偏多操作。

技術面與選擇權方面，目前指數全面守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升。永豐期貨指出，5月及4月第五周周五結算的買權最大未平倉量皆落在40000點，顯示市場早已將目標瞄準此整數大關。今日現貨開盤不負眾望順利達標，電子權值股的猛烈攻勢成為全場推升指數的最大功臣。

不過市場專家也特別提醒，當指數順利衝過4萬點後，投資人仍需保持冷靜。當資金過度集中於台積電等少數電子族群時，一旦權值股漲多震盪或利多鈍化，指數的波動將被大幅放大。未來的觀察重點在於站穩4萬點後能否維持量能與資金擴散，否則極易演變成拉權值出中小型股的結構性分歧行情，投資人應審慎檢視手中持股體質。

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