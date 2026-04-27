美股寫新猷台積電ADR創新高 法人：台股挑戰4萬點大關

白宮記協晚宴傳槍響美國總統川普遇險，美伊談判未有進展，荷莫茲海峽通行持續受阻，不過美股24日那斯達克和費半指數再寫歷史新高，台積電ADR漲5.17%創新高，台指期夜盤上漲544點收新高39766點，法人預期台股今天開盤仍有機會走高，首次挑戰4萬點大關。

觀察台股動向，期貨法人分析，近日台股資金明顯從中小型股快速抽離轉進權值族群，集中火力拉抬加權指數核心標的，成交量維持在新台幣1兆元以上高水位，屬於真實資金動能的攻擊盤、結構健康的推升行情。

法人指出，金管會放寬台股基金、主動ETF投資台積電上限至25%，替主動型ETF資金開了一道門，以往受限配置比重的資金可進一步加碼，制度性鬆綁帶動持續性買盤，市場持續向龍頭權值股集中火力，預期台股短線上攻動能強勁，指數挑戰4萬點可期，不過須留意漲多震盪、指數波動放大，本週關注主要電子股法人說明會展望，以及美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議。

美國總統川普出席白宮記者協會晚宴突傳槍響，開槍嫌犯落網。另一方面美國與伊朗談判未有進展，川普26日表示伊朗可致電協商終戰，至於伊朗外長將與俄羅斯總統普丁磋商。圍繞全球關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的僵局持續，伊朗繼續限制船隻通行，美國則封鎖伊朗港口。

美股24日多數收紅，那斯達克和標準普爾500指數再創新高。道瓊工業指數終場下跌79.61點或0.16%，收49230.71點；標準普爾500指數上漲56.68點或0.8%，收7165.08點；那斯達克指數上漲398.10點或1.63%，收24836.60點。

費城半導體指數上漲435.092點或4.32%，收10513.664點，也創歷史新高價位。人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）漲4.32%收208.27美元，台積電美國存託憑證（ADR）首次站上400美元，終場漲5.17%收402.46美元。

台積電24日以2190元及2185元創下盤中及收盤新天價，帶動台股終場以38932.4點作收，再創收盤新高，勁揚1218.25點，創台股第5大單日漲點，盤中攻至38989.94點，再創台股新高點。

三大法人24日同步買超合計545.86億元，其中自營商買超88.78億元，投信買超18億元，外資及陸資買超439.08億元。根據統計，外資4月以來買超台股累計達4403億元。

在台指期淨部位，三大法人24日淨空單減少1968口至3868口，其中外資淨空單減少3394口至4萬633口。