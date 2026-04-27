SCFI小跌 市場法人持續看好長榮、陽明近期營運表現

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為1,870.26點，較前一周下跌0.6%，其中，美東線周跌0.39%，美西線周跌1%，歐洲線運價為周跌0.27%；市場法人表示，考量紅海復航無望，相對有利支撐歐洲線運價走勢，持續看好長榮（2603）及陽明海運（2609）近期營運表現。

分析師指出，隨時序即將進入中國五一假期，近期運價將呈現區間波動狀態。另外，政治地緣風險加上燃油成本推升之下，航商穩價意願將逐趨積極，加上紅海復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，皆有利遠洋線第3季旺季運價走勢。

法人機構表示，近期新加坡低硫油價格持續走跌，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近750~760美元。若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西線燃油單位成本上漲100美元、歐洲線燃油單位成本約上漲50美元。

以目前歐美線運價水準而言，尚無陷入虧損之虞；待第2季下半季開始進入需求旺季，燃油成本無法完全轉嫁的風險將相對有限，而國內三家貨櫃航商中，長榮海運安裝脫硫器時間較早、比例較高，因此，在高油價期間將享有較大的成本優勢。