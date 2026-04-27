台股動能強 衝向43,000點…台積上檔還有空間

台指期夜盤上周五（24日）受美高科技股大漲激勵，領先創歷史新高，外界看好將挑戰4萬點大關，市場專家分析，在政策作多股市意味濃厚，加上上市櫃公司第1季獲利有望挑戰1.5兆元的歷史新高，原本波段40K的目標，已順勢進一步上修至43K。

多家大型法人機構認為，金管會放寬台股基金、主動式ETF單一持股限制，上限拉高到25%，意味台積（2330）不必再受投信賣壓威脅，政策偏多意味濃厚，而台積也有機會反應外資、內資機構看好的基本面行情。

近期隨國際大行、國內法人機構在台積日前法說會後，將今年每股獲利（EPS）由原本90~95元區間上調至96~102元，明年進一步上探125~130元，目標價也一舉調高至2,500~3,000元。

以目前主要內外資機構預估，台積電平均目標價約在2,643元來看，若以上周收盤價2,185元計算，上檔仍有458元；而台積電每漲跌1元、影響大盤約8.5點計算，在政策偏多的大環境中，意味台積電股價若可來到法人預估的平均目標價，至少可貢獻大盤約3,893漲點，台股也將來到42,825點。43K目標應非難事，只是時間問題。

富邦投顧董事長陳奕光、野村投信資深副總張繼文表示，由台股基本面來看，在台積電第1季EPS來到歷史新高的22.08元，第2季營收也將季增10%、遠優於市場預期，目前大型法人機構普遍預估上市櫃公司第1季獲利有望交出創歷史新高的1.4兆元、甚至上看1.5兆元。

目前法人圈對台股今年企業獲利的趨勢變動，多預期獲利有望呈現「季季高」走勢，全年獲利預估總額約5.6兆元至5.8兆元，且不排除進一步上修，基本面將成台股最堅實靠山。

永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清認為，以美股超級財報周來看，29日開始，包括Google、META、微軟、亞馬遜等四大CSP將陸續登場，國際大行最新評估，今年AI資本支出有機會上看5,200億美元，而明年支出成長預估將由年增10%上修至30%，也就是突破6,000億美元，包括台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）等AI供應鏈的營運後市無虞，將進一步催化台股長多格局。