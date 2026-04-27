台股多空 留意五訊號

台股近期氛圍樂觀，市場看好後市有望上看43K，專家指出，台股近期只要不出現指數連續二個交易日跌破短線重要均線、外資單日賣超逾1,000億元等五大訊號，後市多頭無虞。

彙總多位市場專家看法，由於國際大行對本季美高科技股超級財報周展望正向，費城半導體指數連18漲，引爆投資人對台股後市43K的高度預期，目前找不到行情會異常大幅下跌的理由，但也有一些現象值得多加留意。

首先，就是台股目前與季線的乖離率已來到15.3%，與年線則來到新高區的42.6%，釋放大盤震盪將擴大的訊號中，若是連續二個交易日跌破5日均線時，投資人就需開始提高風險意識。

其次，外資若單日出現賣超逾1,000億元時，搭配目前在台指期未平倉淨空單已來到4萬口的相對高檔區，一旦出現，也需警戒後市。

第三，上市櫃個股單日跌停家數逾150檔時，意味部分特定資金開始陸續離場，對後市不得不慎；第四，反映投資人動向的融資餘額，若連續數日出現單日增幅逾100億元時，也顯示出市場籌碼凌亂的訊號。

第五，若新台幣再次出現轉貶走勢時，意味外資資金出現流出的疑慮，AI權值股買盤動能可能出現降溫下，也將壓抑後市走勢。

分析師指出，台股上周四盤中高低震盪達1,757點，寫單日最大波動，反映的即是指數與季、年線乖離率過大的問題，但上周五收盤站上上周四巨量黑K高點38,921點，顯示市場買盤仍強。本周成交量能若持續維持在月均量之上、且能夠站穩38,921點，接下來後市有望挑戰4萬點大關。