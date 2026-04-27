快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

台股多空 留意五訊號

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股近期氛圍樂觀，市場看好後市有望上看43K，專家指出，台股近期只要不出現指數連續二個交易日跌破短線重要均線、外資單日賣超逾1,000億元等五大訊號，後市多頭無虞。

彙總多位市場專家看法，由於國際大行對本季美高科技股超級財報周展望正向，費城半導體指數連18漲，引爆投資人對台股後市43K的高度預期，目前找不到行情會異常大幅下跌的理由，但也有一些現象值得多加留意。

首先，就是台股目前與季線的乖離率已來到15.3%，與年線則來到新高區的42.6%，釋放大盤震盪將擴大的訊號中，若是連續二個交易日跌破5日均線時，投資人就需開始提高風險意識。

其次，外資若單日出現賣超逾1,000億元時，搭配目前在台指期未平倉淨空單已來到4萬口的相對高檔區，一旦出現，也需警戒後市。

第三，上市櫃個股單日跌停家數逾150檔時，意味部分特定資金開始陸續離場，對後市不得不慎；第四，反映投資人動向的融資餘額，若連續數日出現單日增幅逾100億元時，也顯示出市場籌碼凌亂的訊號。

第五，若新台幣再次出現轉貶走勢時，意味外資資金出現流出的疑慮，AI權值股買盤動能可能出現降溫下，也將壓抑後市走勢。

分析師指出，台股上周四盤中高低震盪達1,757點，寫單日最大波動，反映的即是指數與季、年線乖離率過大的問題，但上周五收盤站上上周四巨量黑K高點38,921點，顯示市場買盤仍強。本周成交量能若持續維持在月均量之上、且能夠站穩38,921點，接下來後市有望挑戰4萬點大關。

台股 費城半導體

延伸閱讀

台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

台股乖離過大？擦鞋童訊號浮現 網卻看漲：四萬點只是起點

聯發科一周三紅燈、4月來大漲逾六成 這檔半導體ETF權值雙王占比逾五成

大盤巨震後 可望甜蜜反彈

相關新聞

台股動能強 衝向43,000點…台積上檔還有空間

台指期夜盤上周五（24日）受美高科技股大漲激勵，領先創歷史新高，外界看好將挑戰4萬點大關，市場專家分析，在政策作多股市意味濃厚，加上上市櫃公司第1季獲利有望挑戰1.5兆元的歷史新高，原本波段40K的目標，已順勢進一步上修至43K。

本月市場氛圍轉變 大戶資金動能可望回升

金管會統計至3月底，國銀高資產財管客戶數2萬3,206人、總管理資產（AUM）衝2兆3,999億元，同寫史上新高，但平均每戶AUM降到1億341萬元的近一年低點，顯示新增資金動能轉弱，大戶操作轉趨觀望。不過本月市場氛圍轉變，料動能將回升。

台股多空 留意五訊號

台股近期氛圍樂觀，市場看好後市有望上看43K，專家指出，台股近期只要不出現指數連續二個交易日跌破短線重要均線、外資單日賣超逾1,000億元等五大訊號，後市多頭無虞。

中國信託證推紀念品e查詢

根據證交所最新統計，截至3月底，集中市場總開戶數已達1,410萬人。隨開戶數與股東人數持續成長，股東會通知、除權息資訊及紀念品領取等股務相關需求也日益頻繁。

陳正偉專欄／先進封裝、設備、光通訊 看俏

支撐台股本波行情的核心動能，仍來自人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端資料服務需求持續擴大，帶動台灣電子與資訊通信供應鏈接單明顯增溫。

一周盤前股市解析／載板、PCB、重電 可留意

台股上周五（24日）以上漲148點的37,862點開出後，在半導體權重股包括權王台積電（2330）與聯發科大漲帶動下，指數呈現開高震盪走高態勢，雖指數一度收斂漲幅至約上漲500點，但終場仍大漲1,218點，以38,932點作收，成交值再次突破1兆元大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。