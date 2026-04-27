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本月市場氛圍轉變 大戶資金動能可望回升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計至3月底，國銀高資產財管客戶數2萬3,206人、總管理資產（AUM）衝2兆3,999億元，同寫史上新高，但平均每戶AUM降到1億341萬元的近一年低點，顯示新增資金動能轉弱，大戶操作轉趨觀望。不過本月市場氛圍轉變，料動能將回升。

從資產配置來看，現金部位持續下降。3月存款占比降到42.1%，連三月下滑，續寫逾三年半低點，反映資金未必回流投資，部分轉為匯出或暫避市場波動。

各類資產表現也出現分歧。相較2月全面加碼，3月僅保險、債券與結構型商品小幅上升，基金則自高點回落，且各項變動幅度多落在0.1至0.2個百分點，顯示整體操作偏謹慎保守。

進一步觀察，基金占比降到17%，債券小幅回升到14.5%，保險升至12.1%重返兩年高點。一家承辦高資產財管的銀行主管指出，基金減碼反映風險偏好下降，債券增加則多為新資金逢殖利率彈升進場布局，保險則受傳承與稅務規劃需求帶動。

結構型商品是唯一亮點，占比升到7.9%的近四年高點。業者分析，結合固定收益和衍生的結構型商品，可設計連結能源股，在震盪市況中提供相對較穩定收益，吸引資金配置。

整體來看，3月市場受中東戰局干擾，大戶多採「降風險、保流動」策略，不僅投資步調放慢，資金流向也更為分散，呈現觀望。不過，市場氛圍已在4月出現轉變。隨中東局勢降溫、全球股市回穩，市場預期資金將逐步回流風險性資產，基金與結構型商品有望回升。

債券 銀行

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