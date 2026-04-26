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美伊衝突以來 費半指數強漲30%稱霸「台股次之」…受惠AI帶動結構性需求

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美伊戰爭自2月底爆發以來，全球金融市場震盪加劇。隨著和談露出曙光，投資人信心回升，股市同步走強。統計2月底以來，美股台股漲勢最強，法人指出，AI為長線趨勢，將是投資組合不可或缺的部位。

CMoney統計，自美伊衝突升溫以來，全球主要股市指數中，有10個市場繳出正報酬，以美股、台股表現最突出。其中，費城半導體指數飆漲30%最悍，其次是台股加權指數漲9.9%、那斯達克指數漲9.5%。

費城半導體指數已連續上漲18日，為史上最長的連漲紀錄，且12度刷新歷史新高，站上萬點，漲勢最強勁。台股則是八次改寫新高，累計今年以來已大漲34.4%，顯示多頭氣勢強盛。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，中東衝突爆發後，美股本益比一度下探至18.8倍，但企業獲利並未轉弱。市場預期今年第1季S&P 500企業獲利有望實現連六季雙位數增長，顯示基本面具支撐，這也讓美股迅速反彈，近期強勢股集中在AI供應鏈及工業族群，投資人可透過主動式ETF來靈活因應。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯指出，本波美股回升，主要受多項利多同步帶動，包括地緣政治風險階段性降溫、AI帶動的長期結構性需求延續、財報季展開、資金持續透過ETF與主動式基金流入股市。市場不確定性高，資金明顯更偏好獲利穩健、具產業地位與競爭優勢的大型龍頭企業。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，台股集結經濟前景亮眼、資金湧入、題材多元三大優勢。產業配置上，可注意受惠於AI規格升級的散熱、光通訊、測試介面等類股，以及記憶體、銅箔基板（CCL）、被動元件等缺貨題材。

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