一周盤前股市解析／載板、PCB、重電 可留意

台股上周五（24日）以上漲148點的37,862點開出後，在半導體權重股包括權王台積電（2330）與聯發科大漲帶動下，指數呈現開高震盪走高態勢，雖指數一度收斂漲幅至約上漲500點，但終場仍大漲1,218點，以38,932點作收，成交值再次突破1兆元大關。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管中東消息面再度干擾，然美科技巨擘財報亮眼，市場買盤聚焦AI權值股，預期指數持續高檔震盪。操作上，低接不追高，追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、軍工航太、散裝及高殖利率概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，美伊戰事訊息反覆，導致台股在創高之餘、又陷入震盪，整體來說，近期指數正乖離過大，已進入過熱區，盤中大幅波動恐成常態，短線操作宜慎。

其中，成交量能8,000億元為多頭基本量，10日線為短多觀察區，若趨勢持續向上且未跌破，偏多格局不變，看好載板、PCB上下游、半導體設備與耗材、重電、特化等業績成長股。

第一金投顧協理黃奕銓指出，伊朗與美國談談打打，戰爭進入談判階段，目前不影響全球多頭格局，拉回且修正具備未來性的個股將浮現布局機會，看好台積電為首的半導體以及相關測試、封裝、設備，AI零組件包括光通、記憶體、PCB、散熱、CPO等。

傳產則看好台積電廠務、特化、以及重電、幹細胞產業。目前盤面震盪，強勢股可以留意修正後的買點，以伺機布局基期低、整理過的各產業龍頭。