快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／載板、PCB、重電 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（24日）以上漲148點的37,862點開出後，在半導體權重股包括權王台積電（2330）與聯發科大漲帶動下，指數呈現開高震盪走高態勢，雖指數一度收斂漲幅至約上漲500點，但終場仍大漲1,218點，以38,932點作收，成交值再次突破1兆元大關。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管中東消息面再度干擾，然美科技巨擘財報亮眼，市場買盤聚焦AI權值股，預期指數持續高檔震盪。操作上，低接不追高，追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、軍工航太、散裝及高殖利率概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，美伊戰事訊息反覆，導致台股在創高之餘、又陷入震盪，整體來說，近期指數正乖離過大，已進入過熱區，盤中大幅波動恐成常態，短線操作宜慎。

其中，成交量能8,000億元為多頭基本量，10日線為短多觀察區，若趨勢持續向上且未跌破，偏多格局不變，看好載板、PCB上下游、半導體設備與耗材、重電、特化等業績成長股。

第一金投顧協理黃奕銓指出，伊朗與美國談談打打，戰爭進入談判階段，目前不影響全球多頭格局，拉回且修正具備未來性的個股將浮現布局機會，看好台積電為首的半導體以及相關測試、封裝、設備，AI零組件包括光通、記憶體、PCB、散熱、CPO等。

傳產則看好台積電廠務、特化、以及重電、幹細胞產業。目前盤面震盪，強勢股可以留意修正後的買點，以伺機布局基期低、整理過的各產業龍頭。

台積電 中東 聯發科

延伸閱讀

台股持續創高 法人：後勢看美股企業財報及資本支出擴張而定

台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

櫃買火力猛連十漲 這檔被動ETF聚焦上櫃龍頭、成分股新增弘塑

主動式台股 ETF 紅火 00992A、00981A等今年來皆漲逾五成

相關新聞

台股動能強 衝向43,000點…台積上檔還有空間

台指期夜盤上周五（24日）受美高科技股大漲激勵，領先創歷史新高，外界看好將挑戰4萬點大關，市場專家分析，在政策作多股市意味濃厚，加上上市櫃公司第1季獲利有望挑戰1.5兆元的歷史新高，原本波段40K的目標，已順勢進一步上修至43K。

本月市場氛圍轉變 大戶資金動能可望回升

金管會統計至3月底，國銀高資產財管客戶數2萬3,206人、總管理資產（AUM）衝2兆3,999億元，同寫史上新高，但平均每戶AUM降到1億341萬元的近一年低點，顯示新增資金動能轉弱，大戶操作轉趨觀望。不過本月市場氛圍轉變，料動能將回升。

台股多空 留意五訊號

台股近期氛圍樂觀，市場看好後市有望上看43K，專家指出，台股近期只要不出現指數連續二個交易日跌破短線重要均線、外資單日賣超逾1,000億元等五大訊號，後市多頭無虞。

中國信託證推紀念品e查詢

根據證交所最新統計，截至3月底，集中市場總開戶數已達1,410萬人。隨開戶數與股東人數持續成長，股東會通知、除權息資訊及紀念品領取等股務相關需求也日益頻繁。

陳正偉專欄／先進封裝、設備、光通訊 看俏

支撐台股本波行情的核心動能，仍來自人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端資料服務需求持續擴大，帶動台灣電子與資訊通信供應鏈接單明顯增溫。

一周盤前股市解析／載板、PCB、重電 可留意

台股上周五（24日）以上漲148點的37,862點開出後，在半導體權重股包括權王台積電（2330）與聯發科大漲帶動下，指數呈現開高震盪走高態勢，雖指數一度收斂漲幅至約上漲500點，但終場仍大漲1,218點，以38,932點作收，成交值再次突破1兆元大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。