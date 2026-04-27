中國信託證推紀念品e查詢

根據證交所最新統計，截至3月底，集中市場總開戶數已達1,410萬人。隨開戶數與股東人數持續成長，股東會通知、除權息資訊及紀念品領取等股務相關需求也日益頻繁。

中國信託證券考量投資人需求，建置「紀念品e查詢」整合市場公開資訊，提供股東查詢股東會紀念品內容、最後買進日、開會資訊等資料，協助股東快速掌握相關訊息。

有別於傳統券商通常僅提供自家代理公司列表或紀念品品項，無法滿足股東對領取紀念品的全面需求和多元資訊的期待，中國信託證券本次於「中信亮點App」全新推出結合中國信託銀行「股務專區」。

中國信託證券表示，股務代理為銀行端的專業服務範疇，中信亮點App「股務專區」中，以App介面直接導入中國信託銀行官方股務服務網頁，提供即時、正確、合規的資訊查詢與流程指引，讓投資人能在線上輕鬆取得服務。

一、股務事務e通知：在中信亮點App「股務專區」中，由中國信託銀行代理部提供股務事務e通知功能，避免紙本通知書因郵遞落差、地址錯誤或信件遺失，股東無法及時掌握資訊，如股東會召開日期、股利發放日以及ETF收益分配發放日。透過電子郵件加密即時送達，確保股東不會錯失任何重要訊息。

二、紀念品e領取：中信亮點App「股務專區」亦由中國信託銀行代理部提供紀念品e領取服務，股東可以線上登記中國信託銀行代理部所代理的發行公司股東會紀念品，並預約領取，免去舟車勞頓和排隊等候的困擾，節省時間外，也提升領取效率。

此次中國信託證券與中國信託銀行跨集團協作，透過金融科技整合App介面與銀行線上服務，進一步提升投資人在中國信託銀行股務代理流程上的便利性，共同推動股務服務的數位化發展。

中國信託證券自建「紀念品e查詢」這項創新服務上線後，迅速成為股東最常使用工具之一。